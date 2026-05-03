Nelly Korda se corona en Mayakoba 2026 con Gaby López como la mejor mexicana

Nelly Korda arrasó en el Riviera Maya Open at Mayakoba 2026 y con un score final de -17 consiguió la corona del torneo LPGA que visita México por segundo año consecutivo; Gaby López finalizó en el Top 20 e Isabella Fierro remontó para ser aclamada por los aficionados.

Luego de una primera ronda en donde la jugadora estadunidense terminó por detrás de Gaby López, la número 1 del mundo tomó las riendas y se colocó en el sitio al que pertenece para dominar cada uno de los hoyos en el campo de El Camaleón.

En la Cuarta y última ronda -pese a la humedad que se sentía en la península mexicana- la mexicana Isabella Fierro (-5), terminó con una mejor actuación que Nelly Korda (-4) y Gaby López (+1), sin embargo, lo realizado en días anteriores no le permitió a la nacida en Mérida escalar a una posición mucho más importante en la clasificación.

Fue en punto de las 12:53 horas tiempo del Centro de la CDMX, donde Nelly Korda se coronó y puso fin a una nueva edición del Riviera Maya Open at Mayakoba, torneo LPGA que contó con una bolsa de 2.5 millones de dólares.

Por su parte, la japonesa Chisato Iwai -que llegaba a El Camaleón como campeona defensora- finalizó el certamen en la posición 74 con un score final de +7.

Así les fue a las mexicanas en Mayakoba 2026

Un total de 9 mexicanas fueron parte de la histórica participación azteca en el campo de El Camaleón durante esta edición del Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, sin embargo, únicamente dos de ellas liga¡Aaron superar el corte:

20. Gaby López (-3).

27. Isabella Fierro (-2).

*88. María Fassi (+5).

*88. Alejandra Llaneza (+5).

*95. Ana Jiménez (+7).

*104. Clarisa Temelo (+9).

*106. María Balcazar (+10).

*106. Alejandra Ostos (+10).

*121. Carolina Rotzinger (+20).

* Jugadoras mexicanas que no lograron superar el corte.

En su mensaje final, Gaby López mandó una felicitación hacia las 8 compatriotas con las que compartió campo en la semana y expresó su deseo de que en las siguientes ediciones la presencia latina pueda aumentar:

Estoy muy orgullosa de todas ellas, es un campo que te exige muchísimo. Estoy segura de que se van a preparar un poquito más. Cada vez vemos a más y más mujeres involucradas, este año somos 9, ojalá que el siguiente año seamos 15 y poder sumar el hecho de que más latinas estemos aquí”.

BFG