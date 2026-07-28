Luan García niega vestidor roto en Toluca: "Es el más unido"

Toluca ha comenzado el Apertura 2026 con un rendimiento irregular. Tras el triunfo inicial ante Chivas (2-0), los Diablos Rojos cayeron ante Pumas (1-2) en la Jornada 2 y también perdieron el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul (1-3).

Estas dos derrotas consecutivas han generado inquietud entre la afición y los medios, que cuestionan el momento del equipo escarlata apenas arrancado el torneo.

Luan García en conferencia de prensa con Toluca Toluca FC

Luan García desmiente rumores de vestidor roto

Ante los rumores de un vestidor dividido que surgieron tras los malos resultados y un incidente del técnico Antonio Mohamed en el banquillo durante el partido ante la Máquina, el defensa brasileño Luan García salió al paso este martes en conferencia de prensa.

El zaguero aseguró que se trata de versiones falsas y que el ambiente interno es el más sólido en el que ha trabajado.

Quiero decir que es el vestidor más unido en el que he trabajado, en el que somos más amigos, el más divertido, nos queremos mucho”, afirmó García.

El brasileño aseguró que las derrotas son algo normal en el futbol, y recordó que Toluca había disputado cinco finales que había ganado, y reiteró que no hay conflicto alguno al interior del plantel escarlata.

Nosotros sabemos por lo que pasamos, cómo nos queremos, cómo somos amigos, somos familia Nosotros, el cuerpo técnico y la directiva tenemos un solo pensamiento, que Toluca sea cada vez más grande”, comentó.

Luan aseguró que las derrotas dejaron enseñanza al equipo algo que debe reflejarse en los próximos juegos.

Apenas estamos arrancando el año y tenemos tres partidos, entonces es momento de crecer, es imposible que un equipo gane todos los partidos”, finalizó.

Próximo rival: Necaxa, antes de la pausa por Leagues Cup

Toluca buscará recuperar el camino del triunfo el próximo domingo (o lunes, según horarios finales) ante Necaxa en el Estadio Nemesio Díez, en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Ese compromiso será el último de Liga MX antes de la pausa por la Leagues Cup, torneo que los Diablos Rojos arrancarán el 5 de agosto ante Seattle Sounders.