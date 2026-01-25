Heroica remontada del Genoa de Johan Vásquez ante Bologna los aleja del descenso en la Serie A

El Genoa, con participación del defensor mexicano Johan Vásquez, protagonizó una remontada heroica al vencer 3-2 al Bologna, en un duelo clave por la permanencia en la Serie A, resultado que le permite alejarse cuatro puntos de la zona de descenso y recuperar la confianza ante su afición en el Stadio Comunale Luigi Ferraris.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para el conjunto local. Desde los primeros minutos, el Bologna impuso condiciones, adueñándose del balón y controlando el ritmo del partido. Esa superioridad se reflejó en el marcador al minuto 34, cuando Lewis Ferguson sacó un disparo raso que, tras pegar en el poste, terminó en el fondo de las redes para el 0-1, luego de una gran jugada colectiva iniciada por Benja Domínguez.

BOLOGNA GOLPEA PRIMERO Y COMPLICA AL GENOA

El panorama se tornó aún más complicado apenas arrancó la segunda mitad. Tras una jugada de más de 15 pases consecutivos, Jonathan Rowe se internó en el área y habilitó a Nadir Zortea, cuyo disparo desviado terminó siendo empujado a la red tras un desafortunado desvío de Sebastián Otoa, firmando el 0-2 que silenció momentáneamente al estadio.

Jugadores del Genoa celebrando con su afición. Foto de X: @GenoaCFC

Con el marcador adverso, el Genoa adelantó líneas y comenzó a presionar en busca del descuento. El propio Otoa estuvo cerca de redimirse con un remate de cabeza tras un tiro de esquina, pero el arquero rival respondió de gran manera. Sin embargo, el punto de quiebre del partido llegó al minuto 56.

El arquero del Bologna, Lukasz Skorupski, salió de su área para cortar un balón, pero cometió una falta clara que fue sancionada con tarjeta roja directa, dejando a su equipo con 10 hombres y cambiando por completo el rumbo del encuentro.

LA EXPULSIÓN CAMBIA TODO Y DESATA LA REMONTADA

La superioridad numérica fue aprovechada de inmediato. En el tiro libre posterior a la expulsión, Ruslan Malinovsky sacó un potente disparo que, con la colaboración del arquero suplente, terminó en el 1-2, devolviendo la esperanza al conjunto local.

Buscando el empate, el estratega Daniele De Rossi apostó por un planteamiento más ofensivo y decidió sacar del campo a Johan Vásquez, para darle ingreso a un delantero y cargar con todo al frente. La presión rindió frutos al minuto 78, cuando Caleb Ekuban firmó un auténtico golazo de volea tras una serie de rebotes en el área, colocando el 2-2 que hizo explotar a la afición.

Jugadores del Genoa corriendo a celebrar. Foto de X: @GenoaCFC

Cuando parecía que el empate sería el resultado final, apareció la épica. Junior Messias tomó el balón por la banda izquierda, recortó hacia el centro y desde más de 25 metros sacó un disparo preciso al segundo palo para marcar el 3-2 definitivo, sellando una victoria memorable para el Genoa.

Con este triunfo, el equipo de Johan Vásquez toma oxígeno en la lucha por la permanencia y manda un mensaje claro en la Serie A: el Genoa está vivo y listo para pelear hasta el final.