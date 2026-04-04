¡Escándalo mundial! Neymar podría quedar fuera de la Copa del Mundo por su frase misógina

Neymar Jr. vuelve a ser el ojo del huracán, pero esta vez no por su magia con el balón, sino por un polémico comentario que podría costarle su última oportunidad de gloria. Tras la victoria del Santos 2-0 sobre el Remo, el astro brasileño perdió la cabeza contra el arbitraje de Sávio Pereira Sampaio, lanzando una frase que ha desatado una ola de indignación mundial.

EL COMENTARIO QUE DESATÓ EL CAOS

Frustrado por una tarjeta amarilla que lo deja fuera del clásico ante Flamengo, 'Ney' arremetió contra el colegiado con una expresión sexista: sostuvo que el árbitro "se despertó con la menstruación". El insulto no tardó en viralizarse, siendo condenado de inmediato por colectivos feministas y la opinión pública, quienes exigen un castigo ejemplar por conducta discriminatoria.

¿ADIÓS AL MUNDIAL 2026?

La justicia deportiva brasileña ya tiene el caso en sus manos. Según el Código Brasileño de Justicia Deportiva, el delantero del 'Peixe' se enfrenta a una posible suspensión de hasta 10 partidos.

El panorama es desolador para el '10': a menos de 80 días de que ruede el balón en el Mundial 2026, una sanción de esta magnitud lo borraría del mapa competitivo, dejando al seleccionador brasileño sin argumentos para convocar a un jugador que llegaría sin ritmo y con una reputación por los suelos. ¿Será este el triste final de la carrera internacional de Neymar?