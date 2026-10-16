Henry Martín con posibilidades de volver a ser llamado a Selección Mexicana

La nueva era de la Selección Mexicana ahora bajo el mando de Rafael Márquez no comenzó de la mejor manera y luego de dos derrotas y dos empates en los primeros cuatro partidos, el ‘Kaiser’ contempla movimientos para su próximo convocatoria.

De acuerdo a información revelada por TUDN, Henry Martín, delantero y capitán del Club América, está siendo contemplado para formar parte de la próxima convocatoria de la Selección Mexicana de cara a los compromisos de Nations League para el mes de noviembre.

Es importante señalar que su llamado para volver al Tri en la próxima Fecha FIFA no es un hecho y hasta el momento solo se reportan sondeos por parte de Rafa Márquez y su cuerpo técnico, mismos que estuvieron de vista en Coapa hace apenas unas semanas.

La posibilidad de que Henry Martín vuelva a la Selección Mexicana tiene dos razones de peso, la primera es la lesión de Raúl Jiménez, quien tendrá que pasar por el quirófano para una cirugía de rodilla y no estará disponible en varios meses; la segunda es la falta de gol del resto de delanteros mexicanos.

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Santiago Giménez y Armando González apuntaban a ser el cambio generacional en la delantero del Tri, sin embargo, ambos atacantes viven una terrible sequía con la camiseta verde y entre los dos apenas suman un gol en el último año.

En el presente torneo Apertura 2026 Henry Martín registra un total de 6 goles con el Club América, cifra que de momento lo convierte en el máximo goleador mexicano de este semestre en Liga MX.

Henry Martín, cerca de cumplir dos años sin ser convocado por el Tri

En caso de que este llamado se concrete, Henry Martín estaría rompiendo una racha de dos años sin recibir convocatoria de la Selección Mexicana. La última vez que la ‘Bomba’ fue llamado para representar a México fue en la Fecha FIFA del mes de noviembre en 2024. En aquella ocasión el combinado Tricolor eliminó a su similar de Honduras en Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

El debut de Henry en selección se dio en el año 2015, pero no fue sino hasta 2021 que comenzó a volverse recurrente en las convocatorias y con 46 partidos jugados registra 11 goles con el Tri, los mejores números para un delantero con México exceptuando a Raúl Jiménez.