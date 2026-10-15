FIFA designa a tres árbitras mexicanas para el Mundial Femenil Sub-17

El Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026 está a unos cuantos días de comenzar y México tendrá una representación de alto nivel no solo por el Tri, si no por las tres silbantes que fueron elegidas por FIFA para impartir justicia en este importante competencia.

La experimentada Karen Hernández Andrade fue designa como árbitra central para este Mundial Femenil Sub-17, pero no estará sola e irá acompañada de las abanderadas Karla Angélica Flores Ortega y Mayra Mora Cerero para formar su terna arbitral.

El torneo arrancará este 17 octubre y culminará el 7 de noviembre. Hasta el momento la FIFA no ha revelado que partido será el debut de la terna mexicana.

Karen Hernández Andrade

De las colegiadas mexicanas designadas por FIFA Karen Hernández es con diferencia la más experimentada de la terna. A lo largo de sus 9 años de trayectoria Hernández ha pitado en prácticamente todas las categorías en el futbol desde la Sub-13 hasta Sub-20; de igual forma cuenta con recorrido en Liga TDP, Expansión y hoy es una habitual de la Liga MX.

Recibió el Gafete FIFA en el 2022 y desde entonces ha sido designada en la Mundial Femenil Sub-20 en 2024, Copa Oro Femenil 2024 y ahora Mundial Femenil Sub-17 Marruecos 2026.

Karen Hernández pitando en Liga MX MEXSPORT

Mayra Alejandra Mora Cerero

Mayra Alejandra debutó como árbitro asistente en 2010 en la entonces Liga de Ascenso MX. Desde entonces, ha consolidado su carrera al participar de manera constante en seis torneos de esta categoría del futbol mexicano.

Su labor no se ha limitado a dicha división, pues también cuenta con recorrido en la Liga Premier y en el desarrollo de talentos dentro de las Fuerzas Básicas de la Liga MX, en sus categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17. Asimismo, en el plano internacional, registra participación en el Torneo Sub-15 de la Concacaf gracias al Gafete FIFA que recibió en 2019.

Alejandra Mora, árbitra asistente mexicana MEXSPORT

Karla Angélica Flores Ortega

Inició su trayectoria en la Liga MX Femenil en 2018 y desde entonces ha acumulado una destacada experiencia en instancias decisivas, disputando cinco finales de Primera División, una en la categoría Sub-18 y dos ediciones del Campeón de Campeonas.

En el ámbito internacional la Copa Mundial Femenina Sub-17 será su primera gran competencia de esta índole, sin embargo, ya puede presumir rodaje en torneos de la Concacaf Sub-15 y eliminatorias Sub-17, esto gracias al Gafete FIFA que recibió este mismo año.