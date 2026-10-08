Azcárraga advirtió a sus jugadores. “Prohibido perder”, confiesa Henry Martin

El del fin de semana no es un partido cualquiera para las Águilas del América. El duelo contra Rayados de Monterrey significará la celebración por el 110 aniversario de la institución, justo en casa, ante su gente y sobre todo, frente al socio mayoritario del equipo, Emilio Azcárraga.

Henry Martin, capitán y referente del equipo en la época reciente, reconoció que el empresario ha dejado claro el mensaje al plantel para este fin de semana, cuando disputen el duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026.

Tenemos prohibido perder, eso lo sabemos, el patrón lo ha dicho, se trasmite desde la directiva, es un fin de semana para celebrar, es un fin de semana para glorificar al América por toda la historia, por toda la trayectoria, y queremos eso por supuesto.

“Nos toca un rival muy difícil este fin de semana, lo sabemos, pero creo que el partido de la Leagues Cup nos dejó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, que estuvimos ahí, sabemos cómo debemos jugar, sabemos qué es lo que tenemos que hacer”, declaró en entrevista para Claro Sports.

Apenas el pasado 2 de septiembre, en la ronda de Semifinales de la Leagues Cup, Rayados echó del torneo binacional a las Águilas del América en serie de penales, en un duelo sumamente cerrado que concluyó 2-2 y que se definió con el penal errado de Alan Cervantes.

“Obviamente el plantel ahorita está más completo, tenemos dos por línea. El equipo viene bien, viene motivado, muchos vienen de selección. No sólo por la celebración del 110 aniversario, sino porque también nos lo merecemos y también estamos peleando el primer lugar”, dijo.

El reloj no detiene su marcha para Henry Martin. “Sé que me queda de aquí a diciembre”

Henry Martin fue un pilar fundamental en las cuatro finales consecutivas que consiguió el equipo entre el Torneo Apertura 2023 y el Clausura 2025, donde las Águilas consiguieron un histórico tricampeonato.

Sin embargo, el contrato laboral de la “Bomba” está por concluir a finales del 2026 con un escenario negativo para el jugador por los pocos minutos y goles anotados en el último año.

“Sí hemos platicado, no es algo todavía serio, que nos hayamos pasado a los números. Sí hay pláticas pero yo creo que lo más importante ahorita, al menos para mí, es enfocarme en jugar, porque me perdí mucho tiempo sin jugar, que lo que más quiero ahora es jugar, no me interesa números, no me interesan años de contrato, me interesa hacer las cosas bien, me interesa que estoy disfrutando nuevamente el poder jugar, me interesa el poder estar dentro de la cancha, dentro de los entrenamientos y poder competir en los partidos”, reconoció.