Video: ¿Quieres destacar en el amor? Pregúntale a Gilberto Morita

Todo parece indicar que es habilidoso dentro y fuera de la cancha. Gilberto Mora, el jugador del que todo el medio futbolístico mexicano habla recientemente, tras su participación con la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo, compartió uno de sus tips para destacar en el amor.

El jugador participó este jueves en una firma de autógrafos en el estacionamiento del Estadio Caliente donde atendió a cientos de aficionados del equipo Xoloitzcuintle. Ahí, Rigoberto Rodríguez Cortés, joven aficionado al equipo fronterizo se acercó al jugador para pedirle consejo como deportista y de paso, para tener éxito con las lides del amor.

Lo felicité por el gol que hizo contra Colombia en el partido amistoso. Le pedí un consejo para el éxito y para poder conquistar una chica. Me dijo que hay que ser yo mismo, que no tiene secreto”.

Apenas el pasado 14 de octubre, Gilberto Mora cumplió la mayoría de edad, fecha que tomó relevancia porque se especuló que en cuanto el jugador alcanzara los 18 años de edad, se anunciaría el equipo con el que ficharía en Europa, situación que no ocurrió.