Real Madrid exige renuncia a Javier Tebas, presidente de LaLiga, por compararlos con propaganda nazi

Lo que comenzó con un jalón de cabello por parte de Vinícius Jr. a un rival del Villarreal escaló a tal grado que el día de hoy el Real Madrid ha pedido públicamente la renuncia del presidente de LaLiga y Vicepresidente de la RFEF, Javier Tebas.

A través de un comunicado emitido por las redes oficiales del club, Real Madrid condenó por completo las más recientes declaraciones de Javier Tebas en contra de Real Madrid TV, declaraciones en las que comparaba la señal del club merengue con métodos de propagando nazi.

En un largo manifiesto de cinco puntos el club blanco no solo condenó la desafortunada comparación de Javier Tebas, sino que también lo volvió a señalar como cómplice de encubrimiento en el famoso Caso Negreira, esto debido a que hasta la fecha no se han tomado medidas en contra del FC Barcelona.

“El Real Madrid C. F. considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión”

“Ante la falta de una respuesta a la extraordinaria gravedad del caso Negreira por parte de las dos instituciones en las que Javier Tebas ostenta responsabilidades de máxima relevancia, nuestro club ha tenido que acudir directamente a UEFA para exigir el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros”

¿Qué dijo Javier Tebas del Real Madrid TV?

Todo comenzó el pasado sábado durante el partido entre el Real Madrid y Villarreal, encuentro que se vio eclipsado por el acto de indisciplina de Vinícius Jr. al jalar del cabello a un rival, acción que le valió la expulsión del encuentro.

Ante estos hechos, los narradores oficiales de Real Madrid TV arremetieron en contra de LaLiga y sus dirigentes llamándola en repetidas ocasiones “mugrienta liga Negreira”.

Dichas declaraciones causaron bastante revuelo en España y fueron retomadas por más medios de comunicación masivos y por esa misma razón, Javier Tebas comparó este método de comunicación del Real Madrid con los utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi.

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato.

Javier Tebas se mantiene en su cargo

Javier Tebas, presidente de LaLiga. Foto: Reuters

Hasta el momento el presidente de LaLiga y vicepresidente de la RFEF, Javier Tebas, no ha emitido ninguna respeta o comunicado al respecto de la petición del Real Madrid y no hay indicios de que vaya a dimitir por este suceso.