Javier Aguirre rechazó ofertas de Ecuador y Corea del Sur después del Mundial por ser muy 'desgastantes'

El futuro de Javier Aguirre al término de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana fue una incógnita absoluta. Por un lado, se especulaba con un regreso al Pachuca o hasta con un posible retiro de los banquillos. Aunque Mikel Aguirre, su hijo, mencionó en una entrevista para Excelsior que le ofrecieron dirigir a dos selecciones: Corea del Sur y Ecuador.

Detrás de la decisión de Javier Aguirre de no aceptar liderar un proyecto al frente de una nueva selección nacional estuvo el tema familiar, específicamente su esposa, Silvia, quien es uno de los pilares en la toma de decisiones del experimentado entrenador mexicano.

Javier Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos de México en Mundiales. Reuters

Corea del Sur fue una de las selecciones que se acercó al Vasco tras una Copa del Mundo desastrosa, ya que no logró superar la fase de grupos y solo consiguió tres puntos. Por su parte, México firmó un paso perfecto tras ganar todos sus partidos y no recibir goles, lo que despertó el particular interés de los asiáticos.

“La oferta de los Coreanos era un contrato a corto plazo, y después de la Copa asiática dependiendo los resultados, ver si renovaban por tres o cuatro años para dirigir un nuevo mundial… Al final no lo acabo de encantar la situación”, declaró Mikel Aguirre sobre la oferta hacia su padre.

Ecuador tuvo altibajos durante la justa mundialista. Consiguió avanzar como mejor tercero tras derrotar a Alemania, pero cayó por dos anotaciones ante México en la ronda de dieciseisavos de final, en la cancha del Estadio Banorte. En un partido donde el Tricolor mostró un gran funcionamiento colectivo y logró guardar el cero pese a las grandes individualidades de la plantilla sudamericana. Al término del certamen, la selección oficializó la salida de Sebastián Beccacece, y ahí entró Javier Aguirre como una opción interesante.

Con la Selección de Ecuador no se puso de acuerdo, sé que existieron pláticas, en ese momento mis papás decidieron no tomar ese rumbo. Más allá del tema deportivo, aunque insisto es el tema personal, mis papás son señores de más de 65 años… que tenían que ir a vivir cuatro años a Ecuador, un país que no conocen, con otra cultura. Mi papá iba a tener que estar viajando muchísimo… Las eliminaciones de Conmebol son durísimas, tienes que ir a Argentina, a Brasil, Uruguay”.

Al ser cuestionado sobre si Javier Aguirre meditó tomar en cuenta las posibilidades futbolísticas que traería consigo dirigir un plantel con proyección y jugadores de calidad en las principales ligas de Europa, Mikel fue conciso al asegurar que el Vasco optó por priorizar de nueva cuenta el tema familiar.

También está mi mamá, que tiene que encontrar casa allá… entonces ahí fue más un tema personal y insisto no se las condiciones sobre una posible oferta, pero sí que hubo pláticas”.

Su esposa Silvia ha sido un pilar en sus decisiones en el pasado

El Vasco conoció a su esposa cuando ambos tenían 17 años y se casaron a los 23. Desde entonces, han construido una relación que se mantiene con el paso de las décadas y que ha acompañado al entrenador mexicano en las distintas etapas de su carrera. Las decisiones profesionales de Aguirre han tenido el respaldo de su pareja, con quien consulta y acuerda los pasos que marcan su futuro, como en el mundial de Sudáfrica 2010, cuando los árabes hicieron todo lo posible porque el mexicano fuera de su DT.

Estando en Sudáfrica 2010 en pleno mundial le habla la Selección de Arabia Saudita y le dice 'Oye Javier te doy tanto dinero para que vengas a dirigir a mi selección por cuatro años´, era una cantidad de dinero enorme, divina y entonces lo habla con mi mamá y ella le dijo 'Yo a ese país no me voy a ir, no me interesa ir a Árabia´”

Pese a la oferta, antes de tomar una decisión, el Vasco consultó con su esposa, cuya postura fue determinante para rechazar una propuesta que, según su hijo, les habría permitido asegurar el futuro económico de toda la familia.

Entonces mi papá le dice a los árabes que no y que muchas gracias, Al otro día lo mismo, ya era una locura de contrato que mi papá nos decía que si aceptaba con eso ya nos podíamos retirar para siempre, todos con el dinero, aun así mi mamá se negoció… entonces mi papá priorizó el bienestar de mi mamá antes que aquel contrato”.

El tren a Valencia no pasa dos veces, ni siquiera en las peores crisis

Javier Aguirre llegó al Valencia con la misión de alejar al equipo de la zona de descenso, un escenario que conoce bien después de sus distintas experiencias en el futbol español. Para su hijo, Mikel Aguirre, la directiva encontró en el técnico mexicano a un entrenador capaz de afrontar la presión sin perder la calma, incluso en una temporada complicada para un club con tanta historia.

Mi papá tiene cerca de 70 años y cerca de 20 años en la Liga española y ha salvado a ocho equipos del descenso. Entonces, no se va a poner nervioso, no se va a poner nervioso”.

Javier Aguirre y Guido Rodríguez realizaron un asado para unir al vestuario Redes Sociales

Al ser cuestionado, además del asado junto a Guido Rodríguez y sobre si su padre implementó una nueva metodología para unir al equipo, Mikel fue contundente al declarar que no, y expuso lo que hace siempre el Vasco.