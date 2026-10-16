Jude Bellingham festeja 150 partidos con el Real Madrid

Jude Bellingham recibió este viernes un jersey con el número 150 en los dorsales, haciendo alusión a la cantidad de juegos que el inglés ha defendido la camiseta del Real Madrid en partidos oficiales.

El verdugo de la Selección Mexicana en el pasado Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Inglaterra, redondeó el pasado martes su victoria número 100 con el cuadro merengue, en el choque de la UEFA Champions League disputado frente a la AS Roma.

Desde su llegada al Santiago Bernabéu en el verano de 2023, la evolución del mediocampista inglés ha sido impresionante. A lo largo de sus 150 compromisos oficiales Bellingham acumula 49 goles (según el sitio Transfer Markt), distribuyendo sus apariciones de forma regular a lo largo de más de 11 mil 500 minutos disputados entre LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España, UEFA Champions League, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

En cuanto a su palmarés colectivo en la capital española, el futbolista británico durante su trayectoria en el conjunto blanco ha conquistado 5 títulos oficiales: 1 UEFA Champions League, 1 Liga Española, 1 Supercopa de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes de la FIFA.

El salto competitivo experimentado por Jude Bellingham en el Real Madrid ha sido determinante para elevar su estatus dentro de la Selección de Inglaterra.

Su reconversión táctica en el futbol español -donde incrementó drásticamente su llegada al área, su cuota goleadora y su capacidad para decidir encuentros bajo alta presión- le dio argumentos indiscutibles para consolidarse como el líder.

El crecimiento experimentado en Madrid no solo lo posicionó en el podio del Balón de Oro y el trofeo Kopa en sus primeras campañas, sino que le dio la jerarquía necesaria para liderar a Inglaterra en fases decisivas de torneos internacionales.

Con apenas 150 partidos en la élite madridista, Jude Bellingham ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad histórica del club y en la principal figura de la selección de su país.