Henry Martin regresaría hasta Concachampions; baja contra Querétaro

El delantero de 33 años de América, Henry Martin, se mantendrá lejos de su equipo para esta Jornada 10 del Clausura 2026, donde las Águilas visitarán a Querétaro en busca de un nuevo triunfo que les brinde la posibilidad de regresar a puestos de Liguilla.

América se encuentra en crisis luego de la mitad del torneo, ya que el bajo nivel mostrado en el terreno de juego y las lesiones de futbolistas habituales, han agudizado los malos resultados de André Jardine y compañía.

Para este sábado 7 de marzo, día en el que América visitará a Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora, Henry Martin se mantendrá lejos de la lista de convocados para los de Coapa, dejando vacante el sitio de centro delantero.

El objetivo de no arriesgar a La Bomba sería tenerlo en las mejores condiciones físicas para la eliminatoria de Concachampions 2026 frente a Philadelphia Union, ante quienes buscarán su boleto rumbo a los Cuartos de Final del certamen.

El posible sustituto de Henry Martin para enfrentar a Querétaro podría ser José La Pantera Zúñiga, sin embargo, Patricio Salas es otra de las posibilidades con las que cuenta André Jardine, quien deberá considerar a los juveniles americanistas en el tramo final del Clausura 2026 para evitar un castigo por incumplir la regla del menor.

América sufre con los minutos de menor

Luego de 9 partidos disputados en el Clausura 2026, América se mantiene como el equipo de Liga MX que suma menor cantidad de minutos de menores en cancha, aspecto que podría llegar a preocupar al conjunto azulcrema si mantiene los resultados que hasta el momento los dejan fuera de zona de Liguilla.

Cada uno de los clubes deberá cumplir con 1,170 minutos de menores en el terreno de juego durante la Fase Regular del Clausura 2026, de los cuales, América suma 543, restando 627 por sumar.

Quien más ha contribuido a la regla es Isaías Violante (306’) sin embargo, el mediocampista ofensivo se encuentra lesionado, por lo que América solamente podría recurrir a Patricio Salas (157’) y Miguel Vázquez (90’).

América debe cumplir 627 minutos de menor en sus últimos 8 partidos. Mexsport

En los 8 partidos que le restan al América, el promedio de minutos de menor es de 78.37, por lo que alguno de estos últimos dos futbolistas debería de hacerse prácticamente por completo de la titularidad en el tramo más relevante del torneo para cumplir con la cuota impuesta por la Liga MX.

En caso de no sumar los 1,170 minutos de menor al final de la Fase Regular, el equipo perderá 3 puntos en la tabla general -y de cocientes- además de una multa económica impuesta por la FMF.

BFG