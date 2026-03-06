PSG cae y abre la puerta del liderato para Saint-Maximin y Lens

Con la cabeza en los Octavos de Final de Champions League, PSG rotó sus piezas y cayó 1-3 frente al Mónaco, manteniéndose como líder a 4 puntos del Lens de Allan Saint-Maximin, quienes este fin de semana se medirán ante el último lugar de la Ligue 1 y podrían recortar la distancia.

El Mónaco se adelantó en el 27' gracias a un error de Warren Zaire-Emery, que terminó permitiendo a Folarin Balogun brindar el pase para que Maghnes Akliouche batiera al guardameta Matvei Safonov.

PSG es líder de la Ligue 1 con 4 puntos de ventaja sobre Lens. Reuters

El segundo tanto del equipo del Principado vino también con un lance del juego desafortunado para el PSG, en ese caso por un mal despeje de Vitinha, que dejó un balón servido en bandeja de plata para que el ruso Aleksandr Golovin (55') firmara el segundo.

Bradley Barcola dio esperanzas de remontada al PSG (71'), pero pronto las enfrió Balogun (73'), que firmó el 3-1 definitivo para el Mónaco.

Con este resultado, PSG se estanca en 57 puntos y mantiene el liderato de la Ligue 1, manteniendo 4 puntos de ventaja sobre el Lens de Allan Saint-Maximin que este domingo enfrentará a Metz, quien marcha en el último sitio de la Ligue 1.

BFG