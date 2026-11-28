Abdallah Sima tuvo una noche de cinco estrellas, al marcar los cinco goles de la victoria del Lens sobre el Angers en calidad de visitante, duelo de la jornada 12 de la Ligue 1.

“Era importante ganar este partido. Hay que destacar la mentalidad de este equipo”, indicó el delantero senegalés.

Abdallah Sima consiguió un gol en el primer tiempo y para la segunda parte, marcó cuatro AFP

Por su parte, Didier Digard destacó que lo importante es el objetivo (al ganar 2-5)y el éxito demuestra un gran estado de ánimo.

Tuvieron que pasar 12 años para que un jugador consiguiera cinco goles en un mismo partido de la Ligue 1. La última ocasión que lo consiguió un futbolista fue el 26 de octubre de 2014, cuando el brasileño Carlos Eduardo marcó esos tantos para el Niza frente al Guingamp, duelo que terminó 7-2.

El Lens venció 2-5 al Angers en calidad de visitante en la Ligue 1 AFP

Abdallah Sima anotó su primer gol al minuto 43, para después seguir su fiesta en el segundo tiempo, al 64’, 70’, 76’ y 81’.

El Angers inauguró el marcador, pero no pudo conservar la ventaja en dos ocasiones.

Con la hazaña de Sima, el Lens subió al séptimo lugar general de la Ligue 1 y puso fin a una racha negativa de cinco puntos sin ganar en todas las competiciones.

Por su parte, el Angers se quedó con ocho unidades y es penúltimo, en puestos de descenso a la Ligue 2.