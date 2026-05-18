¡A su quinto Mundial! Luka Modric encabeza la convocatoria de Croacia

El seleccionador del combinado nacional de Croacia, Zlatko Dalic, presentó este lunes la nómina preliminar de 26 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026 donde destaca el nombre del mediocampista Luka Modric, quien a sus 40 años de edad se encamina a participar en su quinta Copa del Mundo de la FIFA.

El actual jugador del AC Milan, compañero de Santiago Giménez, se encuentra en pleno proceso de recuperación tras sufrir una fractura de pómulo en el mes de abril.

A pesar de la falta de actividad competitiva reciente, Dalic transmitió tranquilidad en conferencia de prensa al confirmar que su capitán ya se entrena utilizando una máscara protectora con respuestas favorables. El estratega consideró que este periodo de pausa pudo beneficiar al mediocampista y no tiene dudas de que estará en forma para el primer partido ante la selección de Inglaterra pactado para el 17 de junio.

Modric, quien inició su trayectoria internacional en 2006 y fue galardonado con el Balón de Oro en 2018 rompiendo la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, acumula 196 apariciones con el cuadro balcánico. Durante el desarrollo del torneo, el histórico dorsal número 10 tiene la posibilidad matemática de alcanzar el hito de los 200 encuentros representando a su nación.

Luka Modric milita en el AC Milan junto a Santiago Giménez. Reuters

El combinado croata quedó ubicado dentro del Grupo L donde además de los ingleses enfrentará a los representativos de Panamá y Ghana.

Para encarar este reto, el técnico que llevó a Croacia al subcampeonato en 2018 y al tercer lugar en 2022, apostó por una base de amplia experiencia llamando a Ivan Perisic (PSV) y Mateo Kovacic (Manchester City), quienes disputarán su cuarta Copa del Mundo. En el caso de Perisic, el delantero buscará mantener su racha tras haber marcado anotaciones en las últimas tres ediciones del certamen.

Aunque el cuerpo técnico confía en que esta sea la convocatoria definitiva sin motivos para hacer cambios profundos, se anunciaron siete jugadores en condición de reserva, incluyendo a Lovro Majer.

La lista completa de la Selección de Croacia para el Mundial 2026