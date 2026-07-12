Harry Kane ansia partido ante Argentina: "Un gran desafío" 

En la otra llave de las Semifinales del Mundial 2026, Argentina e Inglaterra protagonizarán uno de los duelos más atractivos y cargados de historia del torneo.

La Albiceleste, actual campeona del mundo, buscará revalidar su jerarquía ante una Inglaterra que llega en un gran momento de forma. El encuentro se perfila como una batalla épica donde la garra sudamericana se medirá contra la solidez y el poderío físico europeo.

Harry Kane y Jude Bellingham celebran gol de Inglaterra durante el Mundial 2026 ante México. Reuters

Harry Kane ve a Argentina como “un gran desafío”

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, utilizó sus redes sociales para dirigirse directamente a los hinchas de los Tres Leones en la antesala del cruce contra Argentina.

En su publicación, Kane reconoció el enorme esfuerzo que han hecho los ingleses para llegar hasta las Semifinales.

La mañana después de otra gran victoria de Inglaterra, que nos clasifica a las Semifinales. No podría estar más orgulloso del equipo. Fue un partido muy complicado ante un rival realmente bueno”, comentó.

‘The Hurry’ también habló de lo que será enfrentarse a Argentina en el último partido antes de la Final y aseguró que será un partido especial.

En el futbol todo cambia muy rápido. En unos días jugaremos la Semifinal contra Argentina, un partido muy especial y otro gran desafío”, afirmó.

Por último, Kane mandó un mensaje a la afición de Inglaterra y puntualizó que sería algo especial que ellos pudieran estar ahí para apoyarlos.

Ahora toca recuperarnos, prepararnos y estamos deseando volver a salir a la cancha con el equipo. Como siempre, les agradezco todo su apoyo. Sigamos con esta aventura y espero verlos a todos en el estadio el miércoles”, finalizó.

Kane, la amenaza de Inglaterra ante Argentina

La selección inglesa llega a esta Semifinal como favorita para muchos analistas. Su solidez defensiva, combinada con un mediocampo dinámico y un ataque letal, le dan un plus de consistencia que Argentina, a pesar de su calidad individual, no ha mostrado de manera tan uniforme en todo el torneo.

El gran argumento de los ingleses es precisamente Harry Kane. El capitán vive un momento de madurez excepcional, con gol y liderazgo.

Harry Kane y Bellingham celebran el gol contra México REUTERS

Su capacidad para definir, generar espacios y arrastrar marcas lo convierte en la principal amenaza para la defensa argentina, que deberá extremar precauciones para frenarlo.