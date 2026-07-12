Francia vs España: FIFA designa a Iván Barton para la Semifinal del Mundial 2026

Dos gigantes del futbol europeo se enfrentarán en una de las semifinales más esperadas de la Copa del Mundo. Francia, con su habitual mezcla de talento y experiencia, buscará llegar a otra final apoyada en figuras como Mbappé y un mediocampo sólido.

Por su parte, España llega con frescura, velocidad y un estilo de posesión que ha cautivado en esta edición, liderada por Lamine Yamal que sueña con revivir glorias pasadas.

Iván Barton en un partido del Mundial 2026 REUTERS

Iván Barton será el árbitro para el Francia vs España

Mediante sus redes sociales, la FIFA oficializó que el salvadoreño Iván Barton ha sido designado como árbitro principal para el partido 101 del FIFA World Cup, correspondiente a la Semifinal entre Francia y España.

Esta será la cuarta designación de Barton en la presente edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que refleja la alta confianza depositada en él por parte del máximo organismo del futbol mundial.

Barton estará acompañado por un equipo mixto que incluye a David Moran (El Salvador) y a Antonio Pupiro (Nicaragua), junto a Glenn Nyberg (Suecia) como cuarto árbitro y Mahbod Beigi (Suecia) como árbitro asistente.

El salvadoreño ha tenido un desempeño sólido en el torneo, manejando con autoridad encuentros de fase de grupos y eliminatorias, donde ha destacado por su criterio equilibrado y buen manejo de situaciones de alta tensión.

En esta Copa del Mundo, Barton ya ha sido protagonista en varios partidos clave, incluyendo la histórica primera aplicación de una nueva regla disciplinaria.

Un gran paso para el arbitraje centroamericano

La designación de Iván Barton representa un hito histórico para el arbitraje de Centroamérica.

Es el primer salvadoreño en pitar una Semifinal de un Mundial, abriendo un camino de visibilidad y reconocimiento para oficiales de la región que tradicionalmente han tenido menos oportunidades en las instancias decisivas.

Barton ha demostrado consistencia, autoridad y buen manejo de partidos complejos a lo largo del torneo 2026, con ya tres designaciones previas en esta edición, ganándose la confianza de la FIFA para una de las citas más importantes del certamen.

Su trayectoria, que incluye participaciones en Qatar 2022 y ahora un rol protagónico en Norteamérica 2026, lo consolida como un referente global.