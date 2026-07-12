Semifinales de puros campeones, por primera vez desde 1990

El campeón de la Copa del Mundo 2026 será una cara conocida. Después de unos cuartos de final que ofrecían dos caminos completamente opuestos, España, Francia, Inglaterra y Argentina hicieron valer su historia y ocuparon las cuatro plazas disponibles en las semifinales.

Todos los equipos que permanecen en competencia ya levantaron al menos una vez el trofeo de la FIFA, por lo que no habrá un campeón inédito cuando se dispute la final del torneo.

Argentina conquistó tres Copas del Mundo, Francia obtuvo dos, mientras que Inglaterra y España cuentan con un título cada una. Entre las cuatro selecciones acumulan siete campeonatos mundiales.

La última ocasión en la que todos los semifinalistas ya habían sido campeones se presentó en Italia 1990, cuando avanzaron Alemania Federal, Argentina, Italia e Inglaterra. Antes también había sucedido en México 1970, con Brasil, Italia, Alemania Federal y Uruguay entre los cuatro mejores. De esta manera, el Mundial 2026 apenas será la tercera edición con unas semifinales integradas exclusivamente por antiguos monarcas.

De cuatro posibles debutantes a puros campeones

El panorama antes de los cuartos de final era completamente distinto y hasta permitía imaginar unas semifinales sin un solo campeón mundial.

El cuadro quedó dividido de manera perfecta: cada una de las cuatro selecciones campeonas se enfrentó con un rival que jamás había conseguido el título mundial, por lo que existía un equilibrio perfecto entre la historia y la posibilidad de una nueva potencia.

Francia se midió con Marruecos, España enfrentó a Bélgica, Inglaterra chocó con Noruega y Argentina jugó contra Suiza. Por lo tanto, existía la posibilidad de que los cuatro aspirantes sin corona avanzaran y garantizaran un campeón inédito.

Sin embargo, la balanza terminó cargándose completamente hacia el lado de la historia, de los campeones y de las selecciones tradicionales.

Francia derrotó 2-0 a Marruecos, España superó 2-1 a Bélgica, Inglaterra eliminó 2-1 a Noruega y Argentina venció 3-1 a Suiza. Los cuatro antiguos campeones del mundo ganaron sus respectivos enfrentamientos y cerraron cualquier posibilidad de una coronación inédita.

La historia vuelve a mandar

Las semifinales enfrentarán a Francia contra España y a Inglaterra frente a Argentina, dos partidos entre selecciones acostumbradas a disputar las instancias más importantes del futbol internacional.

Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y defender el título obtenido en Qatar 2022; Francia intentará recuperar el trofeo que levantó en Rusia 2018, mientras que Inglaterra y España perseguirán la segunda estrella de su historia.

El Mundial 2026 estuvo a cuatro resultados de tener unas semifinales integradas únicamente por selecciones que nunca habían sido campeonas del mundo. En cambio, terminó escribiendo una página distinta de la historia: por primera vez desde 1990, los cuatro sobrevivientes ya saben lo que significa conquistar la Copa del Mundo.