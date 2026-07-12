Mundial 2026 rompe récord de asistencia y supera a Rusia 2018 y Qatar 2022

El Mundial 2026 continúa haciendo historia y ya estableció una nueva marca de asistencia en la historia de la Copa del Mundo. El torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá superó los 6.5 millones de aficionados en las tribunas, una cifra que supera la suma de los seguidores registrados en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

La respuesta de los aficionados durante la competencia ha sido uno de los grandes protagonistas del certamen, con estadios que han presentado altas entradas y una atmósfera que confirma el impacto del nuevo formato mundialista.

Las claves del récord de asistencia en 2026

El éxito en las taquillas y la fiesta en las tribunas se debe a factores estratégicos clave de esta edición:

Efecto de la expansión: El debut del nuevo formato con 48 selecciones nacionales amplió significativamente el calendario total de compromisos, abriendo las puertas a mercados nunca antes vistos.

Llenos absolutos: Sedes emblemáticas en territorio mexicano, estadounidense y canadiense han reportado niveles de ocupación prácticamente del 100% desde la Fase de Grupos.

Convocatoria global: El flujo migratorio y la llegada masiva de aficiones de todos los continentes convirtieron las ciudades sede en verdaderos carnavales multiculturales.

México, Estados Unidos y Canadá hacen historia con el Mundial 2026

La combinación de nuevas sedes, grandes figuras del futbol internacional y encuentros de alta competencia impulsó el interés global por la Copa del Mundo.

Con estos registros, el Mundial 2026 confirma su lugar como uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y apunta a cerrar el torneo con nuevas marcas, consolidándose como una de las ediciones más exitosas en términos de asistencia y alcance internacional.