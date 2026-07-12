'Turco' Mohamed lanza dura crítica a México por eliminación del Mundial 2026

Pese a la gran ilusión generada por ser coanfitrión y una fase de grupos sólida, la Selección Mexicana quedó eliminada en los Octavos de Final del Mundial 2026.

Las críticas no se hicieron esperar. Se cuestionó la falta de profundidad en momentos clave y la recurrente incapacidad para avanzar más allá de los octavos en torneos recientes, a pesar de la presión de jugar en casa y la expectativa de un desempeño histórico.

¿Regaño a Morita? “El Vasco” Aguirre reveló qué le dijo tras su error Mexsport

Lo que dijo el Turco Mohamed sobre el desempeño de México

En declaraciones exclusivas para Fox Sports, Antonio Mohamed analizó la actuación del Tri y fue claro en sus impresiones.

El ‘Turco’, que ha seguido de cerca al equipo, reconoció aspectos positivos pero no ocultó las limitaciones que impidieron llegar más lejos.

Por el rendimiento, se quedó corto. México tuvo una buena fase de grupos y mostró carácter, pero ante Inglaterra se vio que le faltó ese plus para definir los partidos importantes. Los errores se pagaron caros y eso marcó la diferencia”, señaló.

El Turco destacó que el equipo merecía disputar al menos un partido más: “Tuve la sensación, desde que inició el juego, de que México lo podía ganar, pero los errores fueron decisivos ante un rival de alto nivel. Es una lástima porque este grupo tenía potencial para más”.

Finalmente, Mohamed habló acerca de la participación de sus jugadores del Toluca (Alexis Vega y Jesús Gallardo) y señaló que él los hubiera puesto a jugar juntos.

El entrenador tomó esa decisión. A mí me hubiera gustado que jugara ese último partido para hacer mancuerna con Jesús (Gallardo), pero él decidió otra cosa y los conoce mucho mejor porque estuvo con ellos”, finalizó.

¿Qué le espera ahora a México con Rafa Márquez como DT?

Tras la salida de Javier Aguirre, la FMF anunció a Rafael Márquez como nuevo director técnico, en una decisión que busca dar continuidad al proyecto rumbo al Mundial 2030.

El 'Káiser' asume con la experiencia de su trayectoria como jugador y su reciente rol como auxiliar, representando un símbolo de liderazgo y mexicanidad.

Javier Aguirre dirigió su último partido como seleccionador mexicano. Reuters

Su debut oficial está programado para la Fecha FIFA de septiembre de 2026. La afición y la prensa lo ven como una apuesta ilusionante, aunque exigente, para romper de una vez por todas el techo de los octavos en los próximos ciclos.