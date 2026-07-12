Konate 'calienta' el Francia vs España y le responde a Lamine Yamal

Las declaraciones de Lamine Yamal han elevado la temperatura de la Semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia.

El joven talento español afirmó que, si algún equipo debe tener miedo en este cruce, es Francia, ya que España los ha eliminado en sus últimos enfrentamientos.

Estas palabras han cargado de tensión el ambiente previo al duelo, transformando un partido ya de alto calibre en un choque psicológico.

Lamine Yamal no ha mostrado toda la explosividad en la banda derecha de España, la que lo ha convertido en el mejor jugador del FC Barcelona en LaLiga. AFP

Konaté responde a Yamal: “Francia no le teme a nadie”

El defensor francés Ibrahima Konaté salió al paso de los comentarios del extremo español durante una conferencia de prensa.

Con un tono sereno pero firme, Konaté dejó claro que su selección no se dejará llevar por las provocaciones.

Él puede decir lo que quiera. Nos prepararemos de la mejor manera posible y al final del partido veremos a quién le favorece”, declaró el central del Liverpool.

Sobre las palabras de que Francia debe de temerle a España, el francés fue claro y dijo que su selección no le teme a nadie.

No escuchamos lo que se dice. No le tenemos miedo a nadie, debemos mantener la humildad y no caer en la trampa, especialmente en esta fase de la competición”, refirió.

Por último, Konate entiende que la Selección de España no solo gira en torno a Lamine Yamal, por lo que deberán de cuidarse de todos los españoles.

No pensamos solo en parar a Lamine. España es un equipo excepcional. El objetivo no es enfocarse solo en un jugador en particular, porque el equipo entero es capaz de hacer daño”, finalizó.

Francia y España: una rivalidad reciente y candente

Francia y España se han enfrentado con frecuencia en los últimos años, convirtiendo sus duelos en clásicos modernos del futbol europeo.

Un ejemplo claro fue la Eurocopa pasada, donde España venció a Francia con un gol de Lamine Yamal. Esa victoria permitió a La Roja coronarse campeona de Europa, dejando una huella reciente en la memoria de los franceses.

Este historial reciente alimenta aún más la emoción de la Semifinal del Mundial 2026, donde ambos equipos buscarán revancha y un boleto a la final.