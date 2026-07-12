El emotivo reencuentro de Harry Kane y David Beckham que sacude el Mundial 2026: de niños a leyendas

La Selección de Inglaterra vivió un momento de alta carga emotiva en su campamento de entrenamiento en territorio estadounidense previo al duelo de cuartos de final en el que vencieron el sábado 2-1 a la Selección de Noruega de la Copa del Mundo. El delantero y capitán Harry Kane entregó a David Beckham la denominada Gorra del Legado, una condecoración oficial otorgada por la federación inglesa.

El reconocimiento conmemora de forma exacta el número de debut del histórico mediocampista en el registro histórico del representativo de los Tres Leones. La ceremonia de entrega se realizó en las canchas del Florida Blue Training Center, complejo deportivo perteneciente al club Inter Miami, cuyo propietario es David Beckham.

Harry Kane tomó la palabra frente al director técnico Thomas Tuchel para expresar la admiración de todo el plantel hacia la trayectoria del exjugador de la escuadra británica.

Jugaste torneos mayores, estuviste en tres Copas del Mundo; eres uno de los más grandes de todos los tiempos", afirmó Kane, quien tiene un vínculo especial con Beckham en su historia como futbolista.

David Beckham agradeció el detalle institucional y emitió un discurso enfocado en mantener la unión del grupo de cara al cierre de la Copa del Mundo, en la que Inglaterra busca acabar con una sequía de 60 años sin títulos y sin haber jugado siquiera una final.

"Están haciendo que todo el mundo se sienta orgulloso con lo que logran, no solo en la cancha, sino también fuera de ella", les dijo Beckham.

El exfutbolista destacó la capacidad de liderazgo de los integrantes del equipo y los instó a mantener el mismo nivel de exigencia para el siguiente compromiso.El reencuentro de una fotografía histórica

La convivencia trajo de vuelta una emblemática imagen capturada en la temporada de 2005 durante la inauguración de una academia de futbol juvenil en territorio británico. En aquella ocasión, un infante Harry Kane de 11 años de edad posó junto al entonces capitán de la escuadra absoluta de su país natal.

Dos décadas después de aquel suceso, el niño de la fotografía se convirtió en el máximo referente ofensivo encargado de condecorar a su referente de la infancia. El propio ariete agradeció públicamente las facilidades otorgadas por el directivo para la utilización del centro de alto rendimiento durante el torneo veraniego.

David Beckham posa junto a Harry Kane, cuando tenía 11 años, y era uno de los jugadores más prometedores de su academia en Londres. Redes sociales

¿Cuándo es el partido Argentina vs. Inglaterra del Mundial?

Harry Kane reveló que mantiene comunicación constante con el exmediocampista, quien envía mensajes de texto con regularidad después de cada compromiso oficial de la justa.

El estímulo anímico se presenta en la antesala del enfrentamiento de semifinales contra el representativo de Argentina, escuadra que cuenta en sus filas con Lionel Messi., jugador estrella del equipo de Beckham en Miami.

El duelo de eliminación directa se programó para el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta a las 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).