¿Grupo de la Muerte? México contra España en el Grupo F del Mundial femenil Sub 17 de Marruecos 2026

La FIFA celebró este jueves el sorteo de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos 2026 y ubicó a México en el Grupo F junto a España, Australia y Chile. El resultado del bombo no dejó margen para la comodidad: las mexicanas tendrán que medirse desde la fase de grupos contra una de las selecciones más poderosas del futbol femenil juvenil mundial.

El torneo, que celebrará su décima edición entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre de 2026, contará con 24 selecciones distribuidas en seis grupos de cuatro equipos, con Corea del Norte como defensora del título y aspirando a su tercer campeonato consecutivo. Avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares.

El emparejamiento con España no es un dato menor en la historia del Tri femenil Sub 17. En la edición de Uruguay 2018, la Selección Mexicana llegó hasta la final, en la que cayó 2-1 precisamente ante España, que cuatro años después, en la justa de India, repitió como monarca. Ahora, ocho años después de ese choque en la final, ambas selecciones se reencontrarán en la primera ronda con el combinado mexicano obligado a competir de frente contra quien le arrebató el único título que ha tenido al alcance.

La generación tricolor que llegó al podio en 2025

El antecedente más reciente es alentador. En el Mundial de Marruecos 2025, la Selección Mexicana femenil Sub 17 conquistó el tercer lugar al derrotar a Brasil en tanda de penales, logrando la segunda mejor participación de México en la historia del certamen, solo por debajo del subcampeonato de Uruguay 2018.

Aquel equipo comenzó su participación con una derrota ante Corea del Norte, pero se repuso para avanzar como segundo del grupo, y en la ronda de eliminación directa fue dejando selecciones importantes en el camino hasta las semifinales. Fue precisamente en esa fase donde cayeron 1-0 ante Países Bajos, lo que las obligó a disputar el partido por el bronce.

Con ese tercer lugar como piso y el aprendizaje de haber visto de cerca la cima del podio, México llegará a esta nueva justa de este año, de nueva en Marruecos, con el mismo reto: superar la fase de grupos con una potencia en el camino y luego sostener el nivel en la eliminación directa para aspirar a ser un equipo protagonista.