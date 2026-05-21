'Checo' Pérez revela el arma secreta de Cadillac para dar la sorpresa en Canadá

La carrera en Miami exhibió que, si bien Cadillac aún está lejos de ofrecer un coche competitivo a Sergio “Checo” Pérez, las condiciones poco comunes de los fines de semana sprint pueden jugar a favor del piloto mexicano y de la escudería estadunidense, una situación que espera pueda capitalizar este fin de semana en Canadá.

Sergio Pérez considera que Canadá será una importante prueba de fuego para seguir analizando la capacidad de Cadillac de mejorar el gran paquete de actualización que introdujeron en Miami y que, por momentos, le hizo pensar en entrar a la SQ2 en la calificación para la sprint del viernes.

La mentalidad del integrante del equipo americano es aprovechar lo complicado que es para algunos encontrar rápido la puesta a punto en la carrera sprint.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez no pudo pasar el primer corte de la Clasificación del Sprint del GP de Miami 2026 de F1 Reuters

“Este tipo de fines de semana siempre son un poco como una lotería y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento”, expresó el mexicano desde Montreal.

“Puede ser muy bueno o muy malo porque no tienes la preparación previa, no tienes la práctica y te pueden pillar desprevenido. Siempre es una oportunidad para un equipo como nosotros de hacer las cosas bien”.

El originario de Jalisco recordó que en Miami “estuvimos a un par de centésimas de la SQ2, así que realmente cualquier cosa puede pasar”.

Además de esto, considera que las condiciones del trazado Gilles Villeneuve podrían ser ideales para un coche como el Cadillac que aún no es eficiente en alta velocidad, pero en zonas de baja velocidad parece estar en un paso diferente y más competitivo.

“Este fin de semana debemos saber más dónde estamos en baja velocidad. En términos de estabilidad y manejo, estamos sufriendo bastante con el manejo, pero probablemente nuestra baja velocidad sea la más competitiva”.

Checo Pérez indicó que aún necesitan dar pasos para que pueda sentirse cómodo con el coche: “El manejo es realmente difícil en este momento para nosotros, así que veremos si somos capaces de ser competitivos aquí”.