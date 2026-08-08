La crisis en River Plate: 4 derrotas y Ángel Correa, el refuerzo estrella que no responde

River Plate no encontró respuestas en un partido trabado y terminó derrotado ante Tigre en la Primera División de Argentina. Los Millonarios generaron muy poco peligro real y siguen en crisis.

Fue una tarde gris más para el equipo de Eduardo Coudet, que nuevamente se quedó sin ideas ofensivas y sumó otra derrota que profundiza la crisis de resultados en el inicio del Torneo Clausura.

Ángel Correa en un partido con River Plate Instagram

River Plate con el peor arranque de un torneo en Argentina

La caída ante Tigre no es solo un resultado más: confirma un arranque histórico negativo. River perdió los primeros cuatro partidos del Clausura 2026 (Barracas Central, Gimnasia, Rosario Central y Tigre), algo que nunca había ocurrido desde que el futbol argentino se volvió profesional en 1931.

En más de 90 años de profesionalismo, el Millonario nunca había comenzado un campeonato con cuatro derrotas al hilo.

Las peores marcas anteriores se limitaban a tres caídas iniciales (como en el Clausura 1994), y hay que remontarse a la era amateur, específicamente a 1906, para encontrar un inicio aún más desastroso.

Esta racha deja al equipo en una situación inédita, con cero puntos después de cuatro fechas y una presión creciente sobre el cuerpo técnico y el plantel. Nunca antes en la historia moderna del club se había visto un comienzo tan negro en un torneo oficial.

Ángel Correa, el refuerzo ‘bomba’ que no ha explotado

River invirtió una cifra importante (alrededor de 15 millones de dólares) para traer a Ángel Correa desde Tigres, convencido de que el delantero argentino podría ser la solución ofensiva que el equipo necesitaba en este semestre.

La llegada generó expectativas altas: un jugador con experiencia europea, gol y jerarquía. Sin embargo, las actuaciones de Correa han sido lamentables hasta el momento.

Entre lesiones, rendimientos discretos y falta de impacto en los partidos, el refuerzo estrella no ha logrado justificar la inversión ni convertirse en el referente que el club esperaba. Su paso por River, por ahora, es una de las grandes deudas de este mal arranque.