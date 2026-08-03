Ferran Torres no cierra la puerta a salir de Barcelona: "Tengo contrato, pero no se sabe"

Tras coronarse campeón del mundo con España y marcar el gol decisivo en la Final ante Argentina, Ferran Torres ha visto cómo su nombre se ha convertido en uno de los más sonados del mercado de fichajes.

Los rumores que lo vinculan al París Saint-Germain, club dirigido por Luis Enrique, han ganado fuerza en las últimas semanas y han colocado su continuidad en el Camp Nou en un escenario de incertidumbre.

Con contrato hasta junio de 2027 y sin renovación firmada, las especulaciones sobre una posible salida se han multiplicado.

Barcelona no planea vender a Ferran Torres Instagram

Ferran Torres rompe el silencio y habla por primera vez de su posible salida

Este lunes, durante una entrevista en el programa Today de la NBC en Estados Unidos, Ferran Torres se pronunció por primera vez sobre su futuro, aunque aclaró que tiene contrato, aunque todo puede pasar.

Tengo contrato con el Barcelona, pero en el futbol nunca se sabe", afirmó.

El delantero, de 26 años, evitó cerrar ninguna puerta y dejó abierta la posibilidad de un cambio de aires.

Estoy esperando a tomar la decisión adecuada, todavía no se”, señaló.

Cuando el presentador le insistió sobre si tiene un club de ensueño, Torres respondió con una frase breve y reveladora: “Mi sueño es ser feliz”. Un mensaje que, en pleno mercado de fichajes, ha sido interpretado como una señal de que valora todas las opciones antes de decidir.

Las palabras del goleador mundialista llegan en un momento delicado, con el PSG al acecho y sin que Barcelona haya iniciado todavía las conversaciones formales de renovación.

En el Barcelona no quieren que Ferran se marche

Desde las oficinas del club azulgrana la postura es clara: Ferran Torres no está en venta. Hansi Flick cuenta con él para la próxima temporada y la intención es sentarse a negociar una ampliación de contrato a partir de septiembre.

Sin embargo, dentro del club advierten que, si el jugador no muestra pronto voluntad de renovar o si pide formalmente marcharse, se abrirán movimientos.

En ese caso, Barcelona valoraría una venta que permita recuperar una parte importante de la inversión realizada en 2022, antes de que el contrato entre en su último año y el riesgo de una salida gratuita aumente.