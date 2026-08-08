México gana el Grand Prix del CMLL: Hechicero, monarca 2026

México ganó el Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), siendo Hechicero el monarca de la edición 2026 al vencer al suizo Claudio Castagnoli, en una batalla en la que participaron 11 gladiadores del Equipo Extranjero y 11 del Equipo mexicano en la Arena México.

El Equipo Extranjero estuvo conformado por: Bandido (capitán), Claudio Castagnoli, Orange Cassidy, PAC, Roderick Strong, Austin Aries, Douki, Yujiro Takahashi, Blake Christian, Leon Cage y Rohan Raja.

Místico fue el capitán del Equipo de México en el Grand Prix 2026 del CMLL Jorge Málaga

El Equipo de México estuvieron: Místico (capitán), Hechicero, Soberano Jr, Volador Jr, máscara Dorada, Bárbaro Cavernario, Titán, Templario, Último guerrero, Xelhua y Ángel de Oro.

Después de irse eliminando, Soberano Jr y Bandido protagonizaron un intenso combate, cuando los ánimos se calentaron y los dos terminaron sin máscara. Cuando “El Lujo de la Lucha Libre” recuperó una tapa, tundió a “El Más Buscado” rumbo a los vestidores.

La ceremonia del Grand Prix 2026 del CMLL Jorge Málaga

El desenlace del Grand Prix 2026 estuvo a cargo de Hechicero y Claudio Castagnoli. “el Alquimista del Ring” aplicó una enredadera en las piernas al suizo para después apalancar el brazo y sacarle la rendición.

“¡Sí se pudo señores, la Copa se queda en México! El Grand Prix 2026 es orgullosamente mexicano. Grandes rivales, mejores compañeros, formidable púbico, venga raza señores, ¡Gracias!”, dijo Hechicero tras ganar su primer Grand Prix.

TODOS LOS GANADORES DEL GRAND PRIX DEL CMLL:

2026 – Hechicero.

2025 – Místico.

2024 – Claudio Castagnoli.

2023 – Místico.

2022 – Volador Jr.

2019 – Volador Jr.

2018 – Michael Elgin.

2017 – Diamante Azul.

2016 – Volador Jr.

2008 – Alex Shelley.

2007 – Último Guerrero.

2006 – Último Guerrero.

2005 – Atlantis.

2003 – Dr. Wagner Jr.

2002 – Máscara Mágica.

1998 – Rayo de Jalisco Jr.

1997 – Steel.

1996 – Hijo del Santo.

1995 – Head Hunter I.

1994 – Rayo de Jalisco Jr.

OTROS RESULTADOS EN EL GRAND PRIX 2026 DEL CMLL:

- Black Tiger IV (Rocky Romero) y Black Tiger se llevaron el triunfo sobre Hijo del Villano III y Villano III Jr.

- En el Match Relámpago de Amazonas, Tessa Blanchard y Thunder Rosa se impusieron a Persephone y Olympia.

- En lucha de Relevos Increíbles, Flip Gordon y Yutani vencieron a los mexicanos Difunto y Valiente Jr, en un combate en el que aparecieron Kemonito y Kemalito.

- En la batalla inicial del Grand Prix 2026 del CMLL, el mexicano Rey Pegasus se impuso al japonés Sjhoma Kato, luego de aplicar una palanca al brazo izquierdo.