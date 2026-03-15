El Barcelona golea al Sevilla con hat-trick de Raphinha y celebra el regreso de Gavi

El Barcelona dio un golpe de autoridad en la carrera por el título de LaLiga. El conjunto blaugrana no tuvo piedad del Sevilla y lo terminó goleando por un contundente 5-2, un resultado que no solo blinda su liderato, sino que inyecta una dosis de confianza vital antes de su compromiso europeo de media semana para el partido de vuelta de la ronda de octavos de final.

El gran protagonista del encuentro fue, sin duda, el brasileño Raphinha. El atacante dio una exhibición de contundencia al firmar un hat-trick que desarticuló cualquier plan defensivo de sus rivales. La fiesta comenzó temprano: Raphinha hizo efectivos dos lanzamientos desde el punto penal a los minutos 9 y 21, para luego cerrar su cuenta personal al 51’. La ofensiva catalana se completó con las anotaciones de Dani Olmo (38’) y del lateral luso João Cancelo (60’), quienes sellaron una de las actuaciones más sólidas del equipo en la presente campaña.

Respuesta estéril del Sevilla y el factor Gavi

Pese a la superioridad local, el Sevilla intentó mantenerse en la pelea gracias a la inspiración de Oso, quien fue el elemento más peligroso de los visitantes al anotar justo antes del descanso (45+3’) y asistir a Djibril Sow en los suspiros finales del juego (90+2’). Sin embargo, el conjunto andaluz sigue sumido en la irregularidad, estancado en la posición 14 con 31 puntos, apenas cinco por encima de la zona de descenso que marca el Elche.

Más allá de los goles, el momento más emotivo de la tarde llegó en el minuto 82. Tras seis meses de ausencia por una grave lesión, el joven mediocampista Gavi volvió a pisar el terreno, ingresando precisamente por el capitán de la tarde, Raphinha. Su regreso es la mejor noticia para Hansi Flick, quien recupera a una pieza angular para el tramo decisivo de la temporada.

Contexto electoral y mirada en la Champions

El triunfo permitió al Barça recuperar su colchón de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que el sábado había metido presión al golear 4-1 al Elche. Pero la actividad no se detiene; el miércoles, los culés recibirán al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, buscando romper el empate 1-1 cosechado en la ida.

Todo esto ocurrió mientras los socios del club acudían a las urnas para definir el futuro institucional de la entidad. En una jornada electoral de alta tensión, el actual presidente Joan Laporta y el candidato Victor Font se disputaron el mando del equipo, en un domingo donde, al menos en la cancha, el barcelonismo volvió a sonreír.