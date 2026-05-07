Del banquillo del Tri al calor de las canchas infantiles: la reinvención de Jaime Lozano en Houston

La carrera de un director técnico suele medirse por la altitud de los estadios que pisa, pero para Jaime Lozano, el éxito ahora se mide en la base de la pirámide. El estratega que hace apenas unos ciclos levantaba una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y dirigía al Tri mayor en la Copa América, ha dado un giro radical a su trayectoria ya que hoy es el arquitecto del talento infantil en la GFI Academy de Houston.

Este movimiento, que para muchos resulta sorpresivo ante la expectativa de verlo nuevamente en la Liga MX, responde a una faceta que Lozano nunca abandonó que es la docencia deportiva. Tras su salida del banquillo nacional en 2024 y un breve paso por la estructura del Pachuca, "El Jimmy" ha decidido cambiar la presión mediática por la formación de futbolistas en una de las regiones con mayor densidad de talento de origen mexicano en el mundo.

Metodología olímpica para las nuevas generaciones

En su nuevo rol como Director, Lozano no se limita a la supervisión administrativa. El estratega está implementando en suelo texano la misma metodología de alta competencia que lo llevó a ser uno de los técnicos jóvenes más respetados de México. Su enfoque integra sistemas de juego modernos, análisis de video y, sobre todo, la mentalidad ganadora que caracterizó a su proceso olímpico.

Hola, soy Jaime Lozano, director de la academia GFI. Estoy muy contento de estar aquí y en estos momentos están los tryouts. Todavía es tiempo de que vengan a acompañarnos", dice el Jimmy en un video subido a las redes sociales de la academia

La elección de Houston no es casualidad. Texas se ha convertido en el epicentro del desarrollo futbolístico en Estados Unidos, con una infraestructura que compite con las mejores del mundo. Para Jaime Lozano, esta etapa significa un respiro necesario del entorno tóxico que suele rodear a la Selección Mexicana, permitiéndole trabajar en el perfeccionamiento de la técnica individual sin el asedio de la prensa.

Además de la estabilidad personal, su presencia en Estados Unidos le permite mantenerse actualizado en las tendencias de gestión deportiva que imperan en la MLS. Mientras el futbol mexicano sigue debatiendo su rumbo, uno de sus técnicos más laureados en categorías menores ha decidido sembrar en el norte. No sería extraño que, en unos años, los nombres que surjan de las canchas de Houston bajo el mando de Lozano terminen reclamando un lugar en las selecciones que él mismo alguna vez dirigió.

Jaime Lozano ha vuelto al origen, y en el silencio de las canchas infantiles, parece haber encontrado la claridad que el ruido del Estadio Azteca le arrebató.