Newcastle vs Barcelona (En Vivo – Octavos de final de la Champions League)

26' ¡¡¡Cerca el Newcastle!!! Remate de cabeza de Osula que rozó el travesaño

Lamine Yamal estuvo a punto de abrir el marcador Reuters

23' ¡¡¡Cerca el Barcelonaaaa!!! Lamine Yamal se llevó a dos defensores para mandar un remate cruzado que sacudió las redes por afuera

20' ¡¡¡Susto para el Newcastle!!! Servicio retrasado de Raphinha que rechazó Burn y casi se colaba a su puerta; la cara del jugador local lo dijo todo

17' ¡¡¡Atajadón de Joan García!!! El portero del Barcelona se lució para apagar el grito de gol del Newcastle

15' ¡¡¡Contra del Barcelonaaa!!! Raphinha llegó al área y trató de cruzar su disparo, pero pegó en un defensor

8' El pase a profundidad de Gerard Martin fue para Robert Lewandowski, pero el polaco está adelantado

6' William Osula remató de pierna izquierda, pero el balón es rechazado. El Newcastle comenzó fuerte

3' ¡¡¡Disparoooo de Ramsey que es rechazado!!!

¡¡¡¡¡Inicia el partido!!!!!

Salen los equipos a la cancha del St James’ Park

El Barcelona se clasificó directo a los Octavos (por vigésima vez), tras acabar quinto en la tabla general

El Newcastle alcanzó los Octavos de final por primera vez, luego de imponerse al Qarabag por un global de 9-3 en los playoffs. Terminó en el lugar 12 en la Fase de Liga

Tras su victoria en la jornada 1 de la fase liga, el conjunto azulgrana buscará un nuevo triunfo en su visita a St James' Park en el duelo de ida de octavos de final.

El Barcelona buscará un nuevo triunfo ante el Newcastle, luego de su victoria por 1-2 en la jornada 1 de la Fase Liga en St James’ Park