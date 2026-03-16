Hansi Flick estaría cerca de una renovación con el Barcelona tras victoria de Laporta

La estabilidad deportiva ha vuelto a ser la prioridad para el Barcelona, no solo desde la presidencia, sino también en el banquillo. Tras la contundente victoria de Joan Laporta en las urnas este domingo en la búsqueda de un nuevo periodo al frente del equipo, el camino para la continuidad de Hansi Flick ha quedado totalmente despejado.

Según adelanta el diario Sport, el estratega alemán ya tiene apalabrada su renovación, un movimiento que solo dependía de la permanencia del actual proyecto presidencial para hacerse oficial y que debería darse en las próximas semanas.

Flick, fiel a su filosofía de no buscar contratos vitalicios, ha negociado una extensión por una temporada adicional, vinculándose con la entidad catalana hasta junio de 2028. De acuerdo con Sport, el acuerdo se gestó en febrero durante una reunión clave entre Laporta, el técnico y su representante, Pini Zahavi.

El alemán, que vive una auténtica "historia de amor" con la ciudad y el club, prefirió postergar el anuncio para no interferir en el proceso electoral. Con Laporta ratificado, el plan de Flick es cerrar su ciclo en 2028, dejando una base sólida y ganadora.

Este acuerdo llevará el contrato que apenas renovaron en el 2025 hasta el 30 de junio de 2027 a una extensión que muchos daban por un hecho ante los éxitos que ha conseguido el equipo bajo el mando del alemán.

El futuro: Fichajes clave y más Masía

Con la confianza de que el club operará bajo la regla financiera 1:1, el Barca apostará por contrataciones importantes en el próximo mercado de verano.

Flick ya tiene la mirada puesta en las próximas perlas de La Masía: los jóvenes Xavi Espart y Tommy Marqués serán las apuestas personales del técnico para el primer equipo la próxima campaña. El objetivo es claro: ganar la Champions League con esta generación dorada antes de que su etapa en Barcelona llegue a su fin.