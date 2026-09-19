¡Habrá Raphinha para rato en Barcelona! El capitán renovará hasta 2030

El renacer del Barcelona no puede hablarse sin tener en cuenta a Raphinha, quien se ha cargado el equipo al hombro y, además de ganarse el cariño de la afición, también obtuvo su recompensa con el club.

El director deportivo, Deco, confirmó este sábado, durante la Asamblea de socios, que el club blaugrana y el brasileño han alcanzado un acuerdo de renovación de contrato, cuyo vínculo actual finalizaba en 2028, hasta 2030.

Entre ayer y hoy hemos acordado su renovación por más años, hasta 2030. Rapha estará con nosotros los próximos cuatro años”, declaró Deco.

Raphinha tiene 14 contribuciones de gol en la temporada. Especial

La noticia llega después de que el propio jugador expresara públicamente su deseo de continuar. En una entrevista a RAC1, Raphinha fue claro:

“Sí, pienso renovar. Cuando renové mi contrato, lo hice hasta 2028 con la idea de que tendría 30 o 31 años y no sabía cómo llegaría, pero, tal como he empezado la temporada, me da para unos años más y estaría muy contento de poder alargar mi contrato y ojalá acabar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio”, afirmó.

Raphinha no solo es el máximo goleador del equipo en este arranque de temporada (11 goles en siete partidos), sino que se ha consolidado como líder dentro y fuera del campo.

Raphinha, de casi salir, a ser líder e ídolo en Barcelona

Cuando Raphinha aterrizó en el Barcelona, su rendimiento no fue el esperado. Bajo las órdenes de Xavi Hernández alternó buenas actuaciones con periodos de irregularidad y falta de confianza, hasta el punto de que el propio jugador ha reconocido que llegó a tener “un pie fuera” del club.

La llegada de Hansi Flick cambió por completo el panorama: el técnico alemán le dio protagonismo, confianza y un rol central que el brasileño ha aprovechado al máximo.

Con Flick, Raphinha ha pasado de ser un extremo irregular a convertirse en uno de los delanteros más determinantes de Europa. En la temporada 2024-25 firmó números estratosféricos (34 goles y más de 20 asistencias), fue pieza clave en el triplete doméstico y se consolidó como uno de los referentes del vestuario.

Esta temporada, ya como primer capitán del equipo (elegido por el propio Flick), lidera el ataque blaugrana desde una posición más centrada y mantiene un nivel altísimo: 11 goles y tres asistencias en los siete primeros partidos oficiales.

En total, desde su llegada al Barcelona, Raphinha suma 184 partidos, 86 goles y más de 55 asistencias en todas las competiciones. Ahora, con el contrato renovado hasta 2030, el brasileño tiene el escenario perfecto para seguir escribiendo su historia como uno de los grandes capitulares de la etapa Flick.