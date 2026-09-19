Laporta avisa que el Barcelona va a "ganarlo todo" esta temporada

Joan Laporta abrió este sábado la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona con un discurso cargado de optimismo deportivo. El presidente blaugrana destacó la fortaleza del primer equipo y aseguró que la plantilla está preparada para pelear por todos los títulos.

Hemos configurado un equipo para poder decir hoy que aspiramos a ganarlo todo”, afirmó.

El Barcelona mantiene paso perfecto en LaLiga. REUTERS

Laporta puso especial énfasis en la calidad del vestuario y en la perfecta combinación de talentos.

“En el vestuario hay una simbiosis perfecta entre los jugadores de la Masia y los de fuera. El equipo está magistralmente dirigido y ha estado muy bien configurado por la tarea de Deco”, explicó.

El presidente insistió en que el grupo está pensado para competir a alto nivel durante varios años y que el momento actual genera ilusión colectiva entre la afición.

Tenemos la aspiración de ganar la tercera Liga consecutiva, de ganar la Copa y la Supercopa y por supuesto aspiramos a ganar la Champions. Si les damos apoyo, lo conseguiremos, estoy convencido”, declaró.

Además, el presidente reivindicó el carácter polideportivo de la entidad y recordó el historial de éxitos en las distintas secciones.

“Atesoramos 50 Champions, no hay ningún club en el mundo que tenga 50 Champions”, señaló, al tiempo que pidió unidad a los socios para seguir construyendo “el mejor club del mundo”, señaló.

El Barcelona busca mantener el liderato ante Sevilla

El FC Barcelona cierra una jornada intensa enfrentándose al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El equipo de Hansi Flick llega como líder de LaLiga y con la confianza de un gran arranque de temporada, mientras busca sumar tres puntos más en su camino hacia el título.

El conjunto andaluz, que también muestra un buen nivel, intentará complicar la vida a los blaugranas en su feudo. Se espera un partido exigente en el que el Barca deberá demostrar la ambición que su presidente proclamó por la mañana.