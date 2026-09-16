Raphinha firma un hat-trick y lidera al Barcelona en su goleada ante el Racing

Raphinha marcó un hat-trick en la goleada 7-2 del Barcelona sobre el Real Racing Club de Santander. El brasileño llegó a 11 goles y tres asistencias en siete partidos, con participaciones de gol en todos sus encuentros de la campaña.

El Barcelona consiguió así su sexta victoria en seis partidos de LaLiga y alcanzó 18 puntos. La producción ofensiva del conjunto dirigido por Hansi Flick volvió a tener al brasileño como uno de sus principales referentes, en una temporada en la que ha participado en una tercera parte de los goles del equipo.

El Barcelona mantiene paso perfecto en LaLiga. REUTERS

Hat trick de Raphinha

El primer tanto de Raphinha llegó al minuto 25 desde el manchón penal. El delantero cobró con potencia hacia la esquina inferior derecha, mientras el portero Julen Agirrezabala se venció hacia el lado contrario para dejar el marcador 2-0 en ese momento.

El segundo apareció al minuto 42 después de una jugada colectiva. Rodri tocó con Karim Adeyemi, quien dejó la pelota para Dani Olmo. Adeyemi arrastró la marca de la defensa y Raphinha encontró el espacio para recibir y marcar el cuarto gol del Barcelona.

El hat-trick quedó completo al minuto 62. El dorsal 11 volvió a cobrar un penal hacia la esquina inferior derecha y Agirrezabala nuevamente se lanzó hacia el lado contrario. Con esa tercera anotación, Raphinha se colocó como el máximo goleador de la temporada en el futbol español, por encima de Kylian Mbappé.

Los siete goles del Barcelona

Raphinha no fue el único jugador del Barcelona que encontró la portería ante el Racing. Joao Cancelo abrió el marcador al minuto 8 y Asier Villalibre marcó en propia puerta al 36’ para ampliar la ventaja.

Gabriel Jesús consiguió el sexto tanto del Barcelona al minuto 79 y Lamine Yamal cerró la cuenta al 90’. El atacante también tuvo la oportunidad de marcar antes, pero falló un penal durante la primera mitad.

El Racing de Santander consiguió descontar mediante Maguette Gueye y Yassir Zabiri. Sus anotaciones no cambiaron el desarrollo del encuentro y el Barcelona terminó imponiéndose por 7-2.

La goleada representó además la cuarta ocasión en el torneo de liga en la que el equipo catalán marca cinco goles o más. El resultado confirmó el ritmo ofensivo del conjunto en el inicio de la campaña.

Raphinha ha tenido participaciones de gol en todos los partidos de la temporada

La actuación ante el Racing amplió una racha individual que Raphinha mantiene desde el comienzo de la temporada. El brasileño ha participado directamente en goles del Barcelona en los seis partidos de LaLiga y en el debut del equipo en la UEFA Champions League.

En total, suma 14 participaciones de gol en siete encuentros: 11 anotaciones y tres asistencias. Su registro comenzó con dos goles y una asistencia ante Elche CF, seguido de un gol contra Athletic Club y dos frente al Rayo Vallecano.

Raphinha tiene 14 contribuciones de gol en la temporada. Especial

Después marcó ante Valencia CF y consiguió dos goles ante Feyenoord Rotterdam en Champions. Frente a Levante UD aportó dos asistencias y ante Racing completó el hat-trick que amplió su cuenta de la temporada.

Con esta producción, Raphinha ha contribuido con una tercera parte de los goles del Barcelona en la campaña. El equipo mantiene el liderato en LaLiga y ocupa el segundo lugar en la Champions League.