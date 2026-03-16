Álbum Mundial 2026: Anuncian fecha oficial de preventa

La espera ya casi termina. Después de 4 largos años de espera, el álbum del Mundial 2026 cuenta con fecha de preventa, mismo que contará con 48 selecciones clasificadas; anota en tu calendario el miércoles 1 de abril.

En redes sociales, Panini lanzó el comunicado que los grandes aficionados del futbol estaban esperando desde meses atrás y, a pesar de que aún restan 6 países por conseguir su boleto al Mundial 2026 -entre ellos el último rival de México-, ya existe una fecha definida para la preventa del álbum.

“La cuenta regresiva ha comenzado! Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar. La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra”.

Será el martes 31 de marzo cuando los últimos invitados se den a conocer y, únicamente horas más tarde, los coleccionistas podrán comenzar a apartar su álbum, mismo que podría contar con ediciones en pasta dura y pasta blanda, con diversos colores en las tapas, tal como sucedió en Qatar 2022.

Hasta el momento, se desconocen detalles oficiales sobre la cantidad de estampas que tendrá el álbum, el costo de los sobres, la cantidad de sobres por caja y, de lo más importante, el número de estampas que tendrá cada uno de los sobres que podrán adquirirse por separado.

Estas son las fechas más esperadas por los aficionados del futbol:

Fecha de preventa: miércoles 1 de abril.

Venta general: aún sin fecha establecida por Panini.

“Sé de los primeros en unirte a esta experiencia. Mantente atento. Próximamente avances exclusivos”.

El Mundial 2026 se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, arrancando en la cancha del Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica y cerrando con la Final a celebrarse en el MetLife Stadium de New Jersey.

BFG