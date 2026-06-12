¿Lo viste? Sudafricanos dan lección de espíritu mundialista en el Ángel después de perder con el Tri

El futbol tiene esa rareza: a veces, hasta el vencido termina en la fiesta del vencedor. Después de la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, el Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de una celebración histórica y multicultural en la Ciudad de México.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez rompieron una maldición histórica: en siete intentos previos, el Tri jamás había ganado su primer partido siendo anfitrión de una Copa del Mundo.

Hermandad viral en Paseo de la Reforma

La victoria desató la locura en Paseo de la Reforma, pero la gran sorpresa de la tardenoche fue la presencia de los rivales. Lejos de recluirse en sus hoteles, decenas de aficionados de los Bafana Bafana, vestidos con sus tradicionales camisetas amarillas, se sumaron a la marea verde. En redes sociales se viralizaron de inmediato videos que retratan la esencia del torneo:

Abrazos entre desconocidos, cánticos compartidos en diferentes idiomas y selfies con el monumento de fondo, demostrando que la pasión compartida superó cualquier rivalidad deportiva.

Este fenómeno tiene raíces nostálgicas. Ambas naciones inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010 con un memorable empate 1-1 en Johannesburgo. Dieciséis años después, ese vínculo histórico resurgió intacto en las calles de la capital mexicana.

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Una fiesta que ni la tormenta pudo apagar

Ni siquiera la intensa lluvia en CDMX logró frenar el entusiasmo. Cuando la tormenta arreció, la multitud se replegó momentáneamente, pero en cuanto cedió, los fanáticos regresaron al asfalto mojado. Con las luces del Ángel reflejadas en las avenidas, el festejo alcanzó su clímax visual, sumando también a turistas extranjeros que paseaban por la zona.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez ya son los primeros referentes de esta Selección Mexicana en el torneo. Sin embargo, la postal más poderosa de este debut no ocurrió en la cancha, sino en la calle. El Mundial llegó a México y la afición local demostró que sabe ser el mejor anfitrión del planeta.