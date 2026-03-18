Si el barril llega a 150 dólares, el mundo no entra en una crisis nueva. Entra en una zona conocida. No es un número imposible. Ya lo rozó en 2008. Lo que cambia hoy no es sólo el precio, sino el contexto: más dependencia acumulada, más tensión geopolítica y un planeta ya más caliente.

La posibilidad no es remota cuando el conflicto se concentra en torno a Irán. No hace falta una guerra total. Basta con incertidumbre persistente en la región correcta. El golfo Pérsico no es sólo un punto en el mapa; es una válvula. Por ahí circula cerca de una quinta parte del petróleo del mundo. Cuando esa ruta se vuelve riesgosa, el mercado no espera a que falte el suministro. Reacciona al miedo de que falte.

El precio sube primero por expectativa. Luego por cobertura. Después por escasez real, si llega.

150 dólares es el tipo de número que aparece cuando coinciden tres cosas: tensión militar, interrupciones parciales y decisiones de oferta que no compensan. No tiene que cerrarse completamente una ruta. Basta con que los costos de asegurar, transportar y comprar se disparen. El petróleo no necesita desaparecer para encarecerse. Le basta con volverse incierto.

Ahí empieza el efecto real.

El petróleo caro no se queda en el mercado energético. Se filtra. La gasolina sube. El diésel sube. Pero lo importante es lo que viene después. Suben los alimentos, porque moverlos cuesta más. Suben los fertilizantes, porque dependen de hidrocarburos. Sube la logística, el plástico, la refrigeración. El petróleo es invisible hasta que se encarece. Entonces aparece en todas partes.

La inflación no se anuncia. Se siente.

Después llega el freno. Cuando la energía cuesta más, producir pesa más y consumir duele más. Las empresas ajustan. Las familias recortan. Los bancos centrales quedan atrapados en un dilema viejo: subir tasas para contener precios o tolerar inflación para no asfixiar la economía. Esa mezcla tiene un nombre incómodo: estanflación. Y suele caer con más fuerza sobre quienes no pueden trasladar el costo.

Pero esta historia no es sólo económica. También es ambiental.

Porque el mismo combustible que sube de precio por una guerra es el que ha calentado el planeta durante más de un siglo. La quema de combustibles fósiles ha dejado de ser un debate técnico.

Es una evidencia física: temperaturas más altas, sequías más largas, incendios más frecuentes, lluvias más intensas. El problema ya no es si ocurre, sino cuánto más estamos dispuestos a empujarlo.

La guerra y el clima no son historias separadas. Son la misma dependencia vista desde dos ángulos.

En uno, el petróleo se vuelve caro porque escasea o porque su transporte peligra. En el otro, se vuelve caro porque su uso prolongado está alterando las condiciones de vida. En uno, el impacto se siente en semanas. En el otro, en décadas. Pero la raíz es la misma: una economía organizada alrededor de una fuente de energía que concentra poder y dispersa costos.

Cuando una instalación energética arde, no sólo se pierde capacidad. Se libera contaminación. Partículas, gases, residuos que entran al aire y luego regresan en forma de daño invisible. La guerra también contamina. No sólo destruye. Deja huella en el aire, en el agua, en el suelo. Y esa huella dura más que los combates.

150 dólares por barril expone esa contradicción. Muestra que el problema no es únicamente el precio del petróleo, sino el lugar que ocupa en el sistema. Cada crisis energética confirma lo mismo: cuando falla, todo se mueve. Y aun así, seguimos dependiendo de él como si no hubiera alternativa viable a la velocidad necesaria.

Hay una trampa en esto. Cuando el petróleo sube, la transición energética parece urgente. Pero también se vuelve más difícil. Los gobiernos reaccionan al corto plazo. Buscan contener precios. Asegurar suministro. Evitar descontento social. Lo estructural se pospone. La urgencia gana tiempo. El cambio lo pierde.

Y el tiempo es el recurso más escaso en la discusión climática.

¿Puede el barril llegar a 150 dólares? Sí. No es el escenario base, pero tampoco es un extremo improbable. Requiere que la tensión no se disipe, que las rutas sigan bajo presión y que la oferta no logre compensar con rapidez. No hace falta un colapso total. Basta con que el riesgo se vuelva persistente.

Si ocurre, muchos dirán que la causa fue la guerra. Tendrán razón, pero no completa. La guerra sería el detonante. La causa es más profunda: una dependencia que no hemos resuelto.

Al final, 150 dólares no sería sólo un precio. Sería una señal. La señal de que el mundo sigue atado a una energía que lo vuelve vulnerable. Vulnerable a conflictos lejanos. A rutas estrechas. A decisiones que no controla.

Y también vulnerable a sí mismo.

Porque mientras el precio sube por la guerra, el costo real sigue acumulándose en otro lugar. En el clima. En el aire. En el agua. En el futuro que se encarece, aunque no cotice en ningún mercado.