Delcy Rodríguez declara Júbilo Nacional tras histórica victoria de Venezuela

En un resultado que ha emocionado a Latinoamérica, la selección de Venezuela se proclamó campeona del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 por primera vez en su historia. El conjunto sudamericano derrotó 3-2 a Estados Unidos en el loanDepot Park, tras una batalla defensiva que se definió en el último episodio.

El encuentro fue un duelo de pitcheo durante siete entradas, donde el abridor zurdo Eduardo Rodríguez y el relevo venezolano limitaron a las estrellas de las Mayores a solo dos hits. Venezuela tomó ventaja temprana con un elevado de sacrificio de Maikel García en la tercera y un cuadrangular solitario de Wilyer Abreu en la quinta, colocando la pizarra 2-0.

Sin embargo, el drama llegó en la octava entrada cuando Bryce Harper conectó un vuelacercas de dos carreras ante Andrés Machado, empatando el juego y silenciando momentáneamente a la mayoría venezolana en las gradas. Pero la respuesta fue inmediata: en la apertura de la novena, tras un robo de base de Javier Sanoja, Eugenio Suárez conectó un doblete al jardín izquierdo-central para traer la carrera del triunfo. Daniel Palencia cerró el juego de forma perfecta en la parte baja para sellar la hazaña.

"Honor al vencido y gloria al vencedor": El mensaje de la presidencia de Venezuela

Tras el histórico último out, la celebración se trasladó de Miami a las plazas de Caracas. La Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un mensaje oficial para celebrar el triunfo de la novena nacional, destacando el orgullo patriótico que representa vencer a la potencia norteamericana:

"¡Que viva Venezuela! Hoy todo el mundo aquí en nuestro país está, de verdad, demasiado feliz. Yo quiero, en nombre de nuestro pueblo, del Gobierno de Venezuela, agradecer y abrazar a cada uno de nuestros jugadores. Primera vez en la historia que Venezuela queda campeón en este evento deportivo", dijo en un mensaje en su cuenta de X.

El comunicado continuó resaltando el simbolismo del equipo, que por primera vez logra el título tras ediciones dominadas por Japón, República Dominicana y Estados Unidos.

"Como decimos nosotros, honor al vencido y gloria al vencedor. Gloria al bravo pueblo de Venezuela. Adelante, muchachos. Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡Felicitaciones!".

Venezuela se une así a República Dominicana (2013) como las únicas naciones latinoamericanas en ganar el torneo.

La presidenta además informó que el día 18 de marzo sería de Júbilo Nacional, no laborable, todo con el objetivo de celebrar al equipo.