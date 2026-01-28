Mbilli espera a un ‘Canelo’ retador 

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le quitó el estatus de campeón interino a Christian Mbilli (29-0-1, 24 nocauts) para elevarlo a monarca mundial de peso supermediano (168 libras) del organismo. Ahora, el originario de Yaoundé, Camerún, espera a Saúl ‘Canelo’ Álvarez para un posible combate.

“No tengo ningún mensaje para 'Canelo', pero lo admiro mucho por su carrera y espero enfrentarlo. Gané mi título mundial con trabajo duro, disciplina y mérito. Prometo redoblar mi exigencia y entusiasmo, en los entrenamientos y en todos los aspectos de mi vida, para defenderlo y recordar a todos por qué estoy en la cima”, indicó Mbilli durante el “Martes de Café” del CMB.

Ya sea 'Canelo' o Jaime Munguía, Christian Mbilli consideró que sería un honor enfrentarlos Mexsport

Saúl ‘Canelo’ Álvarez perdió el campeonato mundial supermediano del CMB cuando fue derrotado por Terrence Crawford. Tras el retiro del estadunidense, el organismo indicó que ahora Mbilli es el monarca absoluto.

“Lograr esto, fue mucho trabajo para mí, es haber cumplido un sueño y aunque sé que muchos van a querer venir a quitármelo, estaré preparado. En mi división, está ‘Canelo’ y Jaime Munguía son grandes peleadores, y para mí sería un honor enfrentarlos”, declaro el nuevo monarca.

El boxeador tapatío regresará al ring en septiembre y se espera que en los próximos días anuncie a su siguiente rival. El excampeón de los supermedianos buscaría una pelea de título mundial.

Mbilli inició su andar en el deporte con el futbol, pero con el paso del tiempo, el box lo apasionó y lo empezó a practicar desde los 15 años.

“Es un joven dedicado, fuerte, entregado, leal. Tuvo nueve defensas del Campeonato de las Américas, campeón interino y al retirarse Crawford, confirmamos a Mbilli como campeón del mundo”, señaló Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.