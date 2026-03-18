Frentes Políticos / 18 de marzo de 2026

1. Repliegue. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, activó el Plan B electoral con la intención de mantener viva una reforma que no logró consenso pleno. El rediseño apunta a recortar regidurías, ajustar presupuestos locales y meter a la fiscalización financiera al corazón de las campañas, mientras el Senado se prepara para un debate áspero. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, salió a explicar la cirugía normativa como combate a privilegios y eficiencia institucional. La jugada reabre frentes con autoridades electorales y gobiernos estatales. Menos estructura, más control. Reforma por tramos. La contienda apenas empieza.

2. Reconquista. Felipe VI, jefe de Estado español, eligió un museo para admitir abusos en la Conquista, gesto que en México fue leído como apertura diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum recogió la señal y celebró el avance sin conceder victoria histórica ni cerrar la herida simbólica que Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, convirtió en bandera política. El deshielo cultural avanza mientras la agenda bilateral sigue cargada de silencios estratégicos. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, cuida no entrar al terreno de la disculpa formal. De cualquier modo, un avance.

3. Limpieza fiscal. El arribo de Aureliano Hernández como auditor superior de la Federación reabre el viejo expediente sobre la eficacia real del órgano que vigila el dinero público. Llega con discurso de cero tolerancia y promesa de procesos ágiles, justo donde la fiscalización suele caminar con pies de plomo. El relevo del extitular David Colmenares marca un cambio de tono que en San Lázaro se lee como intento de recomponer credibilidad institucional tras años de señalamientos soterrados. La presidenta Sheinbaum celebra la votación unánime. La apuesta es alta, convertir la Auditoría en ariete contra la impunidad. ¡Venga!

4. Escudo. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, cerró una larga negociación para desactivar el frente abierto por el buque Zheng He. El diferendo con Luxemburgo amenazaba con escalar a vitrina internacional y exhibir grietas operativas en puertos mexicanos. Raymundo Morales, titular de la Semar, sostuvo la línea de autoridad territorial mientras Rafael Marín Mollinedo, director de la Agencia Nacional de Aduanas, convirtió la regularización en caja fiscal con 400 millones recaudados. Solución amistosa sin admitir culpa, una fórmula diplomática conocida, sí, pero también efectiva. A lo que sigue.

5. Impulso. Sinaloa intenta reescribir su propio guion económico en medio de un entorno complejo que no cede del todo. El gobernador, Rubén Rocha Moya, colocó la primera piedra de Mexinol en Topolobampo como señal potente de confianza productiva y de reactivación regional. La promesa de miles de empleos busca cambiar conversación y ánimo social, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que da proyección internacional al proyecto. Entre retos persistentes, el Estado mueve fichas para colocarse en el tablero del crecimiento. Que no se hable del pasado. Quiere jugar en serio.