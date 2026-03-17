Álvaro Fidalgo pasa de héroe con América a señalado en Europa con el Betis… y la crítica es brutal

El futbol europeo no espera, no perdona… y mucho menos olvida. Y ahora, Álvaro Fidalgo lo está comprobando en carne propia.

El mediocampista, que durante años fue sinónimo de calidad y liderazgo con el América, ahora enfrenta un escenario distinto en su nueva etapa con el Real Betis. La prensa sevillana no tuvo piedad tras su reciente actuación, lanzando calificativos que cuestionan la calidad del fichaje.

El diagnóstico fue contundente: Desde el entorno mediático local, su rendimiento fue descrito como “inocuo”, señalando que “desaparece mucho a lo largo de los 90 minutos y es poco determinante” en la construcción del juego del equipo.

Pero la crítica no se quedó ahí. Otros medios como ABC Sevilla fueron más allá, apuntando que se esperaba mucho más de él con la pelota, insinuando incluso que su salida del partido era previsible desde antes del final del duelo ante el Celta de Vigo, en el curso local.

Y en una tercera lectura, el señalamiento fue todavía más profundo: Fidalgo no asumió protagonismo cuando el Betis más lo necesitaba, especialmente en un contexto donde el equipo estaba volcado al ataque.

El contraste es inevitable. Porque el Maguito, como era conocido en México, construyó una reputación sólida en la Liga MX: un mediocampista capaz de marcar el ritmo, filtrar balones y aparecer en momentos clave. Su paso por América lo convirtió en un jugador diferencial, acumulando títulos y protagonismo con los azulcremas.

Pero el futbol español plantea otro tipo de exigencias. En LaLiga, los espacios son más reducidos, la presión es constante y el margen de error es muy pequeño, pues ahí, la crítica no solo analiza lo que haces… sino lo que dejas de hacer. Y hoy, el principal cuestionamiento sobre Fidalgo es precisamente ese: su falta de influencia real en el desarrollo del juego.

El contexto tampoco ayuda. El Betis atraviesa partidos de alta exigencia, donde cada futbolista debe asumir responsabilidades en la construcción ofensiva. En ese escenario, la expectativa sobre Fidalgo era clara: ser un generador constante de juego. Y hasta ahora, la percepción en Sevilla es que no lo ha logrado.Pero en el futbol, la narrativa cambia rápido. Así como hoy es señalado, mañana puede ser reivindicado. Porque el talento no desaparece… pero en Europa, debe demostrarse cada fin de semana. Fidalgo ya está en el foco. Y ahora, la presión será su nuevo rival.