¿Último tren al Mundial? Guillermo Ochoa volvería a la Selección Mexicana contra Portugal

El arco de la Selección Mexicana atraviesa un proceso de transición que mantiene en vilo a toda la afición. Tras varios meses de ausencia en las listas oficiales de Javier Aguirre, el nombre de Guillermo Ochoa volvió a cobrar una fuerza inusitada en los pasillos de la Federación. El veterano guardameta, quien actualmente milita en el AEL Limassol del futbol de Chipre, parece tener ya una cita marcada en el calendario para demostrar que su jerarquía sigue intacta.

Guillermo Ochoa durante un entrenamiento de la Selección Mexicana Mexsport

A pesar de la distancia geográfica y el bajo perfil mediático de la liga chipriota, el deseo del portero tapatío por disputar su sexta Copa del Mundo se mantuvo firme. No obstante, mantenerse fuera del radar del ‘Vasco’ durante las últimas convocatorias generó dudas sobre si el ciclo del canterano americanista llegó a su fin de forma definitiva.

EL CAMINO HACIA LA FECHA FIFA DE MARZO

De acuerdo con reportes recientes de la cadena TUDN, el cuerpo técnico del equipo nacional decidió abrirle de nuevo la puerta al arquero para la Fecha FIFA de marzo. Esta ventana internacional representará una prueba de fuego, pues México enfrentará a potencias de la talla de Portugal y Bélgica. Dichos encuentros no solo servirán como preparación de alto nivel, sino que también enmarcarán la esperada reinauguración del Estadio Azteca.

Para Ochoa, este llamado significará probablemente su última oportunidad real de convencer a Javier Aguirre. El estratega busca definir quiénes ocuparán los tres cupos de porteros para el Mundial 2026, y la competencia no luce nada sencilla. Estos duelos contra selecciones europeas elevarán la exigencia al máximo, obligando al guardameta a mostrar un nivel impecable bajo los tres postes si pretende arrebatarle el puesto a los arqueros que tomaron el relevo recientemente.

EL LARGO AYUNO DE MEMO OCHOA CON EL TRICOLOR

La trayectoria de Ochoa con el cuadro nacional se pausó de forma drástica en los últimos tiempos. Su última aparición en una lista oficial ocurrió durante la Copa Oro 2025, certamen donde vivió una realidad inusual: permaneció en la banca durante todos los compromisos, mientras Luis Malagón se consolidó como el titular indiscutible del proyecto actual.

Guillermo Ochoa atapando el balón en un entrenamiento. Mexsport

Si retrocedemos aún más, el último partido oficial que disputó el exjugador del Salernitana fue en noviembre de 2024. En aquella ocasión, defendió la meta mexicana en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League contra Honduras. Aquel encuentro terminó con un sabor amargo, pues una lesión lo obligó a abandonar el campo y le impidió participar en el duelo de vuelta, marcando el inicio de su alejamiento de las canchas mexicanas.

Ahora, con el ritmo de juego recuperado en Chipre, el emblemático número 13 se preparó para el que podría ser su "último baile". El futbol le dio una nueva revancha y marzo dictará sentencia: ¿podrá Ochoa recuperar la titularidad en el arco o el cambio generacional en la portería del Tricolor será irreversible?