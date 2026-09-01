Carlos Álvarez "tiene buenas condiciones": Almada sobre el refuerzo español que desea el América

Guillermo Almada es cauto sobre el fichaje que se acerca al América. Con mesura, el técnico uruguayo resaltó la calidad del mediocampista español Carlos Álvarez, una petición que él hizo a la directiva azulcrema.

"Nosotros lo hemos dicho, estamos intentando completar la plantilla, para que haya buena competencia interna. Es un futbolista de buenas condiciones que lo conocemos desde nuestro pasaje en el futbol español. Es una posibilidad que no está completa, veremos qué pasa en el futuro”, dijo Almada desde la concentración en Los Ángeles, California.

Medios en España anticiparon el acuerdo de palabra que la directiva del América alcanzó con el medio ofensivo de 23 años y el Levante UD, una compra definitiva y contrato por tres años.

El resto lo deja Almada en manos de la directiva. Hoy, el entrenador uruguayo defiende su proyecto con buebos resultados: marcha líder del torneo Apertura 2026 y el miércoles por la noche buscará el pase a la final de la Leagues Cup.

“Llegamos ayer (a Los Ángeles, California), el equipo llega bien, con mucha confianza, sabiendo que tenemos un examen importante el día de mañana, con un rival de jerarquía, nos va a exigir al máximo, queremos obtener la clasificación y tendremos que demostrarlo en la cancha, estamos en buen momento, confiados en lo que podemos hacer y viendo a los futbolistas que quieren competir al máximo”, añadió en la previa de la semifinal ante los Rayados de Monterrey.

¿América complicó salida de Cáceres?

Sebastián Cáceres y su entorno rescataron el sueño de jugar en Europa. Previo a las semifinales de Leagues Cup, el América aceptó la venta del uruguayo al Celta de Vigo tras una mejora en la oferta del club español.

Cabe destacar que después de la participación de Uruguay en el Mundial 2026, el Celta de Vigo le hizo llegar al América una oferta por el defensa central. Sin embargo, pasaron las semanas y en Coapa no hubo respuesta.

El Celta de Vigo no insistió. Pero Cáceres insistió en emigrar al Viejo Continente y su representante puso manos a la obra para reactivar las negociaciones.

“Es indudablemente un jugador importante, daba mucho en la institución, él insistió mucho en la salida una vez que Celta insistió en la oferta nueva, la idea es que el club, dada la insistencia, optó por tomar la oferta, cumplir los deseos del futbolista, era dar ese paso a Europa, él tenía la voluntad”.

Confirmada la marcha del central uruguayo, el estratega de las Águilas del América confirmó que se buscarán refuerzos.

“Bueno, seguramente sí buscaremos un remplazo que nos dé un salto de calidad en el equipo, por más que tenemos bien la posición cubierta en nuestro punto de vista, pero repito, la competencia interna es importante, América tiene muchas competencias, tanto en este semestre como el que viene, necesitamos un plantel numeroso, seguramente sí lo encontramos”.

Zendejas y Borja siguen en vías de reaparecer

Almada es puntual con los jugadores que esperan reaparecer con el América: Alejandro Zendejas y Miguel Borja.

Sobre Zendejas, baja por lesión y cirugía tras el Mundial 2026 con Estados Unidos, Almada dijo que "Zende con su recuperación, está muy bien, intentando lograr su mejor nivel deportivo, una cosa es la alta médica y la otra deportiva, seguramente los dos será un buen aporte en el andamiaje deportivo”.

En caso del colombiano Borja, último jugador fichado por las Águilas, "decidimos la semana anterior que jugamos aquí (en EU), dejarlo en Ciudad de México para una adaptación física a lo que queríamos, que no anduviera en bajadas y subidas de carga por los partidos".