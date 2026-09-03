América sigue maldito en la Leagues Cup; Monterrey le saca con polémica el boleto a la final

La maldición de fallar en los torneos internacionales no suelta al América. Ni con la naciente era del técnico Guillermo Almada se alcanzó la final de Leagues Cup. Con todo y el Dignity Health Sports Park repleto de afición amarilla, las Águilas sucumbieron ante los Rayados del Monterrey en tanda de penaltis 2 (4-5) 2; Alan Cervantes, el héroe y villano al fallar su cobro.

El primer tiempo en Los Ángeles, California, sirvió para soltar los nervios de una final adelantada, de las mejores nóminas de México. Desgastar la tensión y reservar los esfuerzos para hacer del complemento un alarido por ambos equipos y de auténticas calderas en las zonas técnicas de Guillermo Almada y de Matías Almeyda.

A pesar de que el América era el mejor sobre la cancha, el Monterrey sorprendió con un golazo fortuito. Un tiro centro del uruguayo Diego Rossi desde sector derecho que el meta Rodolfo Cota no pudo anticipar (48'). El tanto número 11 del charrúa en sus participaciones de Leagues Cup desde su estadía con el Columbus Crew; el segundo de la actual campaña ahora con la camiseta de los Rayados.

Ni el copado estadio en color amarillo ni el conjunto americanista se rindieron. El gol en contra sólo fue una provocación para desatar en las primeras líneas tácticas su sed de protagonismo, de recalcar en el proyecto de Almada que son activos con gol.

Lo hizo primero Ramón Juárez con la igualada 1-1 (56'). El central surgido del Nido de Coapa reiteró su calidad para responder a la salida de Sebastián Cáceres. El defensor en lo individual brilló al dormir un centro de Raphael Veiga. Recepción perfecta. Calma oportuna. Juárez supo definir dentro del área entre un mar de piernas y directo a las redes de Esteban Andrada.

Le siguió Alan Cervantes con el descuento por 2-1 (63'), pero otra vez bajo el factor de pase del brasileño Veiga tras un control orientado gracias a la pérdida de balón de los regiomontanos. El contención mexicano tiró de lejos una flecha que Andrada no pudo rechazar y que de paso causó un desborde de emociones en las gradas.

El gusto duró poco y el Monterrey lo emparejó tras una polémica jugada que terminó en penalti (65'). El juez central Mario Escobar marcó penalti una supuesta falta de Kevin Álvarez sobre Orbelín Pineda. Riguroso con todo y que las pantallas del estadio proyectaron la repetición, lo que ocasionó una ola de abucheos y reclamos contra el silbante.

El mexicano Erik Yair Miranda estuvo al cargo de la cabina del VAR. Sin embargo, no hizo un llamado al árbitro para revisar la jugada en el monitor. Entre el disgusto del americanismo, los Rayados pusieron el 2-2 por conducto de Lucas Ocampos, en un magnífico cobró al costado derecho de Cota.

América y Monterrey gastaron el resto del cronómetro con menos atrevimiento. Los contragolpes no prosperaron con el América, que poco a poco volvió a toparse con la cortina norteña del primer tiempo. Los amarillos quedaron resignados a resolver el pase a la final en tanda de penales, mientras las gradas del Dignity Health Sports Park no perdonaron el grito homofóbico en los últimos despejes del portero del Monterrey.

En la tanda de penaltis, Alan Cervantes no soportó la capa de héroe del tiempo regular y mandó su penalti por encima de la portería; Rayados no falló y desde los once pasos aseguró el pase a la final de Leagues Cup.

Tanda de penaltis en el Dignity Health Sports Park

América: Rapahel Veiga, Brian Rodríguez, Israel Reyes, Alan Cervantes (falló), Erick Sánchez.

Monterrey: Luca Orellano, Diego Rossi, Víctor Guzmán, Jesús 'Tecatito' Corona y Hugo Cuypers.