Aficionados del América reprochan salida de Thiago Espinosa 

Thiago Espinosa marcó gol con el Peñarol y se proclamó campeón del Torneo Intermedio de Uruguay. Y tan sólo fue su debut.

En México la afición del América lo celebró, pero también externó en reproches la decisión de dejarlo ir de vuelta a su país, a pesar de que el carrilero izquierdo se marchó a préstamo.

Las Águilas del América son dueñas de sus derechos federativos hasta el 2030, por una transferencia calculada en 2 millones de dólares. Sin embargo, aficionados en las redes sociales del futbolista y del Peñarol hicieron notar su disgusto.

Rumbo al Apertura 2026 y con la llegada del también uruguayo Guillermo Almada a la dirección técnica, Thiago Espinosa tenía en vilo su futuro, al ser pretendido por el Atlante en calidad de préstamo.

El lateral de 21 años es del agrado de Guillermo Almada y su cuerpo técnico. Pero el acercamiento del Peñarol por sus servicios fue una oportunidad de oro, para seguir con su fogueo en el mejor nivel que Uruguay puede ofrecer.

Almada confía en volver a ver a Thiago Espinosa en un nivel adecuado para el América. Mientras, el estratega charrúa se vale de Cristian Borja y de Kevin Álvarez para la lateral izquierda; de Brian Rodríguez y Alexis Gutiérrez como volantes también de aquel lado de campo.

Thiago Espinosa llegó al América procedente del Racing Club Montevideo, en el que registró más de 60 partidos y seis anotaciones.

Con el América apareció solamente en seis partidos bajo las órdenes del brasileño André Jardine. Arribó ya iniciada la Liga MX y la Concacaf Champions Cup en curso.