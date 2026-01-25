VIDEO: Guido Rodríguez llega a España para cerrar su fichaje con el Valencia

Guido Rodríguez está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Valencia. El mediocampista argentino arribó a España para cerrar su incorporación, luego de finalizar su vínculo con el West Ham, club en el que militó durante el último año y medio en la Premier League.

El campeón del mundo en Qatar 2022 aterrizó en el Aeropuerto de Manises para completar los últimos pasos de la operación: realizar la revisión médica este lunes, rescindir formalmente su contrato con el equipo inglés y firmar con el conjunto valenciano hasta el final de la temporada, en una negociación que se resolvió en la recta final del mercado de pases.

A su llegada a la ciudad, el volante reconoció que el acuerdo no fue sencillo y que requirió del empuje de todas las partes involucradas.

“Las operaciones son así, gracias a Dios que se pudo hacer. Estuvimos presionando todos desde su lugar y lo importante es que ya estoy acá”, señaló ante los medios presentes.

Rodríguez no ocultó su entusiasmo por regresar al futbol español, una liga que conoce bien y en la que vivió uno de los mejores momentos de su carrera.

“Estoy muy contento de llegar a España y estar en Valencia. Vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y aportar desde mi lugar. Sobran las palabras sobre el Valencia, es un club muy grande que consiguió muchas cosas y venimos a trabajar fuerte”, afirmó.

Con este movimiento, el mediocampista de 31 años pone fin a su etapa en Inglaterra y regresa a LaLiga, tras su paso por el Real Betis, equipo con el que defendió la camiseta durante casi cinco temporadas, acumuló 172 partidos oficiales y conquistó la Copa del Rey.

Su conocimiento de la liga y del entorno fue uno de los puntos que valoró el club al apostar por su fichaje, considerando su adaptación inmediata y su experiencia en el torneo.

El calendario le agrega un componente especial a su llegada, ya que el próximo compromiso del Valencia será precisamente ante el Betis, su exequipo.

“Vi el calendario y puede ser algo muy especial para mí”, reconoció el mediocampista.

Antes de su consolidación en Europa, Guido Rodríguez construyó una parte importante de su carrera en la Liga MX, donde permaneció casi cuatro años: disputó dos torneos con los Xolos de Tijuana y siete con el América, etapa que le permitió ganar títulos, afianzarse como mediocentro y dar el salto definitivo al futbol europeo.