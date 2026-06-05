Guía completa del Mundial 2026: Horarios y canales de los juegos de México

La Selección Mexicana está lista para enfrentar el Mundial 2026 y ya no hay marcha atrás. Luego del último partido de preparación con una victoria contundente ante Serbia en Toluca, las dos televisoras que transmitirán los partidos del equipo dirigido por Javier Aguirre dieron a conocer los canales para que el público observe cada encuentro.

El Mundial 2026 que realizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá tendrá más de 100 partidos y para que los aficionados puedan disfrutar de cada uno de los encuentros solo podrán hacerlo por el servicio de streaming ViX pagando una suscripción especial, la cual tiene un precio especial dependiendo si se contrata con los sistemas Izzi, Sky o directamente desde la plataforma online.

Pero los aficionados mexicanos no tendrán que pagar un solo peso para observar los partidos de México. Tanto televisa como TV Azteca transmitirán los encuentros en televisión abierta, por lo que los aficionados podrán observar la participación del tricolor en su propio país de forma gratuita. Si el equipo avanza a las rondas de eliminación directa esto se mantendrá.

Horarios de los partidos de México en el Mundial 2026 y canales

México se encuentra establecido en el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. La escuadra dirigida por Javier Aguirre inaugurará el certamen el próximo 11 de junio ante el combinado africano y cerrará su participación en el Estadio Ciudad de México ante el equipo europeo. En medio viajará al Estadio Guadalajara para el encuentro con los asiáticos.

Los partidos y canales de televisión quedan de la siguiente forma

México vs Sudáfrica-Jueves 11 de junio-12:30 horas

Televisión: Canal 2, 5, 9 de Televisa y TV Azteca

TV de Paga: TUDN

Streaming: ViX con costo y YouTube gratuito con la transmisión de Televisa.

México vs República de Corea-Jueves 18 de junio-18:30 horas

Televisión: Canal 5 y 9 de Televisa y TV Azteca

TV de Paga: TUDN

Streaming: ViX con costo

México vs Chequia-Miércoles 24 de junio-18:30 horas

Televisión: Canal 5 y 9 de Televisa y TV Azteca

TV de Paga: TUDN

Streaming: ViX con costo