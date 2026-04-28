Neymar vuelve a Argentina tras 11 años y San Lorenzo y Santos empatan en la Sudamericana

El Estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro, fue el escenario de un duelo electrizante y altamente esperado. San Lorenzo empató 1-1 con Santos por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, en un encuentro que quedará marcado por el regreso de Neymar a Argentina para disputar un partido de clubes luego de 11 años. El astro brasileño fue titular y la figura estelar del Peixe.

Fue una batalla con fricción. El primer tiempo fue vibrante y se tornó brusco con el paso de los minutos. San Lorenzo se puso en ventaja a los 27 minutos con un golazo de Alexis Cuello, quien con un derechazo de media distancia rompió la paridad.

Sin embargo, la jerarquía del conjunto brasileño no tardó en manifestarse. Apenas cinco minutos después, al 33', Santos alcanzó la igualdad con una jugada de gran calidad iniciada por Neymar.El ex de Estudiantes de La Plata, Benjamín Rollheiser, asistió de taco, y Gabriel Barbosa, Gabigol, definió cruzado con mucha categoría. El ritmo fue frenético antes del descanso, y el propio Neymar tuvo un remate que pasó muy cerca del palo.

Con este empate, el equipo de Gustavo Álvarez se mantiene en la cima del Grupo D con 5 puntos, mientras que Santos sigue siendo el colista de la zona con 2 unidades.

Neymar se llevó los aplausos de los seguidores del Ciclón. AFP

El encuentro fue también una cita con la historia para el astro brasileño. Su último enfrentamiento contra un equipo argentino a nivel de clubes fue en 2012, cuando con Santos se midió ante Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En tanto, la última vez que había pisado suelo argentino fue el 13 de noviembre de 2015, cuando se enfrentó a la Selección de Argentina con la Selección de Brasil por las eliminatorias rumbo al Mundial 2018, en un partido que terminó 1-1.

Al finalizar el encuentro, el brasileño tuvo un cálido gesto con la afición local: saludó a los aficionados del Ciclón e intercambió su camiseta.