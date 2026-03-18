Alana Flores conoció a su próxima rival para Supernova: Genesis 2026, Flor Vigna, estrella que ha conquistado la televisión, música y redes sociales. La argentina se dijo lista para enfrentar a la invicta mexicana. Este martes, el CMB alertó de las peleas entre influencers.

El combate entre Alana y Flor tendrá una modificación, debido a que no será de tres rounds, sino de cuatro. La pelea se realizará el próximo 26 de abril.

Alana Flores vs Flor Vigna, será la pelea estelar Foto: Cortesía Supernova Genesis

Alana no quiso apostar los cinturones, mejor optó por dinero. “¿300 mil pesos mexicanos?”.

“Yo no quiero apostar plata”, respondió Flor Vigna. “Pensé que eras una chica valiente… Cualquiera puede apostar plata”, añadió.

“Apostemos algo que las dos tengamos”, mencionó Alana. “Te puedo apostar uno, pero no me atrevo a quitarte tus cinturones. Siento que es la mejor retadora para demostrarme, que nada de esto es comprado. El cariño que le tengo a este deporte es de corazón. Me encanta apoyar boxeadores, boxeadoras”, agregó.

“Tienes palabras lindas, también siento que soy la mejor del mundo. Entiendo que somos contrincantes, en mi punto me da igual. No me importa si son los cinturones”, apuntó la argentina.

Por su parte, la batalla entre Mario Bautista y Aaron Mercury se llevará a cabo sin careta, con la condición de que ambos cumplan con el peso pactado de los 69 kilogramos.

ASÍ QUEDÓ LA CARTELERA COMPLETA DE SUPERNOVA: GENESIS 2026

- Alana Flores (Mex) vs. Flor Vigna (Arg).

- Mario Bautista (Mex) vs. Aarón Mercury (Mex).

- Lupita Villalobos (Mex) vs. Kim Shantal (Mex).

- Víctor Ordóñez ‘Lonche’ vs. Guillermo Peña ‘Willito’ (EU).

- ElAbraham (Mex) vs. Nando (Ven).

- Milica vs. Ari Geli (Esp).

¿DÓNDE SE PODRÁ VER SUPERNOVA: GENESIS 2026?