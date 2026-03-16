Alana Flores revelará a su nueva rival para Supernova Genesis 2026

Luego de que la pelea original contra Samadhi Zendejas quedó cancelada, Alana Flores anunció que después de varias semanas por fin se dará a conocer contra quién peleará en Supernova Genesis 2026.

A través de sus redes sociales, Alana señaló que su rival se dará a conocer este 17 de marzo. La creadora de contenido llenará así el hueco que quedó vacante ante la repentina salida de Zendejas de la cartelera. El combate entre ambas quedó cancelado luego de que no se llegó a un acuerdo.

En un inicio se dijo que el tema de controversia era el peso. Alana Flores dijo originalmente que habían establecido un peso similar a los 54 kilos, lo cual representaba para ella subir, pero Zendejas no habría aceptado señalando que se le habría pedido bajar 10 kilos.

Ante esto, se dejó abierta la posibilidad de pelear sin límite de peso, pero el combate no logró salvarse.

Ahora, a través de las redes sociales de Alana Flores se dará a conocer su nueva rival.

¿Cuándo será Supernova Genesis 2026?

La cita para el combate definitivo sigue firme para el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Dentro de los combates también está la pelea entre Mario Bautista contra Aaron Mercury, Milica vs Ari Geli, Lupita Villalobos vs Kim Shantal, entre otras.

Los boletos están a la venta desde un precio de 753 pesos hasta los 10 mil 968 pesos a través de la plataforma de Superboletos.